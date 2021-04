THE BASTARD SONS OF DIONISO: è uscito il nuovo singolo “Tali e Squali”

“TALI E SQUALI” è il titolo del nuovo singolo dei THE BASTARD SONS OF DIONISO disponibile per le radio e su tutti gli store digitali da oggi, martedì 20 aprile.

Il brano segna il ritorno del trio trentino che posa così la prima tessera del mosaico che andrà a comporre il prossimo album di inediti.



Un lavoro che arriva dopo “Cambogia”, ultimo album pubblicato a dicembre 2017, con cui la band ha confermato e consolidato il favore della critica, oltre che il supporto del numeroso pubblico che da sempre segue l’intensa attività live del gruppo.

The Bastard Sons of Dioniso, secondi a X Factor nel 2009, hanno all’attivo 7 album e un EP (disco d’oro), realizzando importanti collaborazioni e aperture per artisti internazionali come Ben Harper, Robert Plant e Green Day e ottenendo numerosi premi e riconoscimenti – tra gli ultimi, la ‘Menzione Speciale del Premio Lunezia 2018’ per il valore musical letterario dell’album “Cambogia” e la Targa Tenco 2018 per il ‘Migliore Album Collettivo a Progetto’ con ‘Voci per la Libertà’, dove i TBSOD compaiono con il brano “Sulla Cresta dell’Ombra”.

Un percorso artistico, quello del trio trentino, costellato da un’infinità di concerti in tutta Italia, frutto di una propensione e di un’urgenza di esprimersi dal vivo che caratterizza la band fin dalla loro formazione.



Un’esigenza che la band incanala anche nel nuovo brano, presentato così: “I giovanotti della Valsugana non possono stare fermi, tali a squali ne morirebbero. E, capirete bene, al momento è un bel problema. In vista del loro prossimo disco, che attende solo di poter essere suonato, là fuori, spediscono una cartolina dal bunker, che è questa “Tali e Squali”.

Dove si parla di cannibalismo sentimentale al tempo di una primavera imminente e di avvistamenti umani, al largo delle spiagge.“