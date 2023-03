ROCK THE BEARS: dal 14 al 18 marzo sulla Ski Area Paganella (Trento)

È iniziato il conto alla rovescia per la prima edizione del Rock the Bears – Paganella Music Festival, l’evento che dal 14 al 18 marzo riempirà di musica le piste della Ski Area Paganella.

Sul palco, allestito in località Dosson e con una vista spettacolare sulle Dolomiti di Brenta, si esibiranno nove band emergenti della scena rock trentina — dall’indie al metal, passando per pop, hard rock, alternative e prog rock — che si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria e il premio messo in palio dagli organizzatori del Festival: la produzione di un videoclip di un proprio singolo musicale presso lo studio di registrazione Metrò Rec di Riva del Garda. Le riprese avverranno nel territorio di Dolomiti Paganella e il videoclip sarà poi condiviso sui canali social e web di Andalo Dolomiti. A giudicare le performance una giuria di addetti ai lavori, al cui verdetto verrà integrato il voto del pubblico presente sulle piste.

Agli artisti in gara si affiancheranno inoltre ospiti speciali come The Bastard Sons of Dioniso (14 marzo), Caterina Cropelli (15 marzo), il cantautore Ziliani (16 marzo) e, in occasione della finale del 18 marzo, i Rebel Rootz.

3 giornate in cui i gruppi si esibiranno dal vivo, nei tre appuntamenti pomeridiani del 14/15/16 marzo a partire dalle 13.30 La band che si giudicherà la vittoria andrà alla finale che si terrà sabato 18 marzo 2023 a partire dalle 13.00.

Nato per favorire la crescita artistica delle band trentine e lo scambio culturale tra artisti emergenti, oltre che per offrire un’esperienza speciale a tutti gli sciatori che scelgono la Ski Area dell’Altopiano per la loro settimana bianca, l’evento, gratuito e con accesso libero dalle piste, è organizzato da Andalo Vacanze..