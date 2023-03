SICK TAMBURO: guarda il video di “Per Sempre con me” feat. Roberta Sammarelli

“Per sempre con me” è il primo tassello che anticipa il nuovo album di inediti della formazione guidata da Gian Maria Accusani, il sesto della discografia in arrivo in primavera.

Contemporaneamente alla release del video, i Sick Tamburo annunciano le prime date del tour di presentazione del nuovo lavoro discografico.

Nati dall’esperienza Prozac+, in oltre dieci anni di storia musicale i Sick Tamburo si sono imposti tra i principali riferimenti del panorama alternativo italiano, rappresentando un’espressione unica in grado di coniugare la sensibilità e la poetica della scrittura di Accusani e le sonorità incalzanti più proprie dell’alternative rock.

SICK TAMBURO – le prime date del tour

25/04 – SAVONA – Fortezza del Priamar

29/04 – SAN MARTINO BUONALBERGO (VR) – The Factory

30/04 – RANCIA DI TOLENTINO (MC) – Marca Beer Fest

03/05 – MILANO – District 272

05/05 – PARMA – Splinter Club

06/05 – ROMA – Largo Venue

07/05 – NAPOLI – Auditorium Novecento

11/05 – TORINO – Hiroshima Mon Amour

12/05 – BERGAMO – NXT Station

13/05 – TREVISO – Fuori Rotta Fest

Per Sempre con Me – Il video

Il videoclip, diretto da Stefano Poletti, è ambientato in un futuro distopico dove un ologramma di una ragazza ed un robot si aggirano per una reggia settecentesca. Contemplando le varie bellezze che il genere umano ha saputo creare durante la sua esistenza sul pianeta, oziano e si divertono.

Il robot mantiene la memoria della ragazza, così che essa vivrà “per sempre”.

Per Sempre con Me – Il brano

Accompagnato dall’artwork di copertina realizzato dal fumettista e illustratore Alessandro Baronciani e pubblicato in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il brano, senza riferimenti specifici a persone reali, parla dell’attenzione e dell’aiuto sistematico dato a una ragazza entrata in un periodo buio e apparentemente senza uscita, considerata dai più come persa ma da qualcuno come mente libera.

Musicalmente la canzone è un mix tra l’inconfondibile cifra stilistica di Accusani e sonorità vicine all’elettronica anni 80, tipiche della new wave di quegli anni. Un “pop wave alternative” che segna il ritorno dei Sick Tamburo a nuova produzione musicale.