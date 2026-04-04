Connect with us

Ciao cosa stai cercando?

Concerti

SI! BOOM! VOILÀ! annunciate le date del nuovo tour estivo 2026

Published

SI!BOOM!VOILÀ! annunciano le date del tour estivo che li porterà in alcuni dei più importanti festival del territorio. Dopo il grande successo del disco d’esordio e del CLUB.TOUR.2026, si apre un nuovo capitolo dal vivo che vedrà il gruppo in giro per il paese, in cui risuonerà la frenesia e la magia della loro musica. 

SI!BOOM!VOILÀ!, l’omonimo titolo dell’album, che hanno portato e porteranno proprio dal vivo, è diretto, essenziale, senza sovrastrutture. Un disco che racconta la realtà per come la vede la band: immediata, imperfetta, viva.

Inizieranno il viaggio nelle principali città italiane prodotto da Gemma Concerti a Taranto per il 1 Maggio libero e pensante. Di seguito il calendario completo delle date: 

01.05 – 1.MAGGIO LIBERO E PENSANTE – TARANTO
23.05 – MI AMI – MILANO
06.06 – ROCKKERETO – ROVERETO S. SECCHIA (MO)
19.06 – LUMEN FESTIVAL – VICENZA
20.06 – LA PRIMA ESTATE – LIDO DI CAMAIORE
02.07 – SOMENFEST – OME (BS)
03.07 – FESTA ALLEGRONA – ALLERONA SCALO (TR)
15.07 – ROCK SUL SERIO – VILLA DI SERIO (BG)
24.07 – ANTIFESTIVAL – CANNAIOLA (PG)
26.07 – MATARIA ‘D LANGA – RODDINO (CN)
20.08 – TRANSUMARE FEST – ROSETO D. ABRUZZI (TE)
03.09 – KAREL MUSIC EXPO – CAGLIARI
25.09 – PARTI MOSHO – PUTIGNANO (BA)

SI! BOOM! VOILÀ! nascono dall’incontro di cinque musicisti che, dopo anni di palchi, dischi e collaborazioni diverse, sentono l’urgenza di ricominciare da un suono crudo, diretto, umano. Un progetto nato senza premeditazione, in una sala di registrazione, come un esperimento spontaneo che ha preso vita da sé, un gesto collettivo che diventa musica.

La band è composta da Roberta Sammarelli (basso), Davide Lasala (chitarra), Giulio Ragno Favero (chitarra), Giulia Formica (batteria) e Michelangelo Mercuri – N.A.I.P. (voce): cinque personalità con percorsi profondamente diversi, ma accomunate dalla stessa tensione creativa.

In this article:, , , , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Sì! Boom! Voilà! in concerto presso Santeria Toscana 31 di Milano Febbraio 2026 Sì! Boom! Voilà! in concerto presso Santeria Toscana 31 di Milano Febbraio 2026

Reportage Live

Ci meritiamo davvero i SI! BOOM! VOILÀ!

Il 5 febbraio siamo stati in Santeria per capire come la band dei nostri supereroi dell’alternativa italiana sia effettivamente la band che non sapevamo...

06/02/2026
SI! BOOM! VOILÀ! in concerto al Druso di Bergamo SI! BOOM! VOILÀ! in concerto al Druso di Bergamo

Reportage Live

SI! BOOM! VOILÀ!: le foto e la scaletta del concerto al Druso di Bergamo

SI! BOOM! VOILÀ! in concerto al Druso di Bergamo a Gennaio 2026, le foto e la scaletta del live.

24/01/2026
SI! BOOM! VOILÀ! - Ph. Bosonetto SI! BOOM! VOILÀ! - Ph. Bosonetto

Musica

Parliamone, dei SI! BOOM! VOILÀ!

Ad un giorno e mezzo dall’inizio del tour, parliamone: perchè la band composta da Michelangelo Mercuri aka N.A.I.P., Roberta Sammarelli, Giulio Ragno Favero, Davide...

15/01/2026

Recensioni

NUOVO DISORDINE MONDIALE – Daimon

La rock band romana torna sulle scene musicali con un nuovo nome che svela l’acronimo NDM utilizzato nei precedenti lavori, ribattezzandosi Nuovo Disordine Mondiale, e...

05/03/2025