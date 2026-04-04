SI! BOOM! VOILÀ! annunciate le date del nuovo tour estivo 2026

SI!BOOM!VOILÀ! annunciano le date del tour estivo che li porterà in alcuni dei più importanti festival del territorio. Dopo il grande successo del disco d’esordio e del CLUB.TOUR.2026, si apre un nuovo capitolo dal vivo che vedrà il gruppo in giro per il paese, in cui risuonerà la frenesia e la magia della loro musica.

SI!BOOM!VOILÀ!, l’omonimo titolo dell’album, che hanno portato e porteranno proprio dal vivo, è diretto, essenziale, senza sovrastrutture. Un disco che racconta la realtà per come la vede la band: immediata, imperfetta, viva.

Inizieranno il viaggio nelle principali città italiane prodotto da Gemma Concerti a Taranto per il 1 Maggio libero e pensante. Di seguito il calendario completo delle date:

01.05 – 1.MAGGIO LIBERO E PENSANTE – TARANTO

23.05 – MI AMI – MILANO

06.06 – ROCKKERETO – ROVERETO S. SECCHIA (MO)

19.06 – LUMEN FESTIVAL – VICENZA

20.06 – LA PRIMA ESTATE – LIDO DI CAMAIORE

02.07 – SOMENFEST – OME (BS)

03.07 – FESTA ALLEGRONA – ALLERONA SCALO (TR)

15.07 – ROCK SUL SERIO – VILLA DI SERIO (BG)

24.07 – ANTIFESTIVAL – CANNAIOLA (PG)

26.07 – MATARIA ‘D LANGA – RODDINO (CN)

20.08 – TRANSUMARE FEST – ROSETO D. ABRUZZI (TE)

03.09 – KAREL MUSIC EXPO – CAGLIARI

25.09 – PARTI MOSHO – PUTIGNANO (BA)

SI! BOOM! VOILÀ! nascono dall’incontro di cinque musicisti che, dopo anni di palchi, dischi e collaborazioni diverse, sentono l’urgenza di ricominciare da un suono crudo, diretto, umano. Un progetto nato senza premeditazione, in una sala di registrazione, come un esperimento spontaneo che ha preso vita da sé, un gesto collettivo che diventa musica.

La band è composta da Roberta Sammarelli (basso), Davide Lasala (chitarra), Giulio Ragno Favero (chitarra), Giulia Formica (batteria) e Michelangelo Mercuri – N.A.I.P. (voce): cinque personalità con percorsi profondamente diversi, ma accomunate dalla stessa tensione creativa.