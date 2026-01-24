SI! BOOM! VOILÀ!: le foto e la scaletta del concerto al Druso di Bergamo

Foto di Andrea Ripamonti
SI! BOOM! VOILÀ! nascono dall’incontro di cinque musicisti che, dopo anni di palchi, dischi e collaborazioni diverse, sentono l’urgenza di ricominciare da un suono crudo, diretto, umano.
Un progetto nato senza premeditazione, in una sala di registrazione, come un esperimento spontaneo che ha preso vita da sé — un gesto collettivo che diventa musica.
La band è composta da Roberta Sammarelli (basso), Davide Lasala (chitarra), Giulio Ragno Favero (chitarra), Giulia Formica (batteria) e Michelangelo Mercuri – N.A.I.P.(voce): cinque personalità con percorsi profondamente diversi, ma accomunate dalla stessa tensione creativa.
SI! BOOM! VOILÀ!: la scaletta del concerto di Bergamo
- Vivere così (Non si può piu)
- Santi numeri
- Gogna ragazzo gogna
- Mentre succhiamo
- Un pezzo degli Swans
- Lavori in corso
- Quelli buoni
- Pinocchio
- Dio, come ti odio
- Voilà!
- Saldi di fine tutto
- Da zero
Le prossime tappe del tour
16.01 LIVORNO. THE CAGE 23.01 BERGAMO.DRUSO
- 24.01 PORDENONE. CAPITOL
- 29.01 TORINO.HIROSHIMA MON AMOUR
- 30.01 NONANTOLA. VOX
- 05.02 MILANO.SANTERIA.T.31
- 18.02 ROMA.LARGO. VENUE
- 20.02 PERUGIA.URBAN
- 21.02 RAVENNA.BRONSON