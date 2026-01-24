SI! BOOM! VOILÀ!: le foto e la scaletta del concerto al Druso di Bergamo

Foto di Andrea Ripamonti



SI! BOOM! VOILÀ! nascono dall’incontro di cinque musicisti che, dopo anni di palchi, dischi e collaborazioni diverse, sentono l’urgenza di ricominciare da un suono crudo, diretto, umano.

Un progetto nato senza premeditazione, in una sala di registrazione, come un esperimento spontaneo che ha preso vita da sé — un gesto collettivo che diventa musica.

La band è composta da Roberta Sammarelli (basso), Davide Lasala (chitarra), Giulio Ragno Favero (chitarra), Giulia Formica (batteria) e Michelangelo Mercuri – N.A.I.P.(voce): cinque personalità con percorsi profondamente diversi, ma accomunate dalla stessa tensione creativa.

Clicca qui per vedere le foto dei SI! BOOM! VOILÀ! a Bergamo o sfoglia la gallery qui sotto

SI! BOOM! VOILÀ!: la scaletta del concerto di Bergamo

Vivere così (Non si può piu) Santi numeri Gogna ragazzo gogna Mentre succhiamo Un pezzo degli Swans Lavori in corso Quelli buoni Pinocchio Dio, come ti odio Voilà! Saldi di fine tutto Da zero

Le prossime tappe del tour