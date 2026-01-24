Connect with us

SI! BOOM! VOILÀ!: le foto e la scaletta del concerto al Druso di Bergamo

SI! BOOM! VOILÀ! in concerto al Druso di Bergamo a Gennaio 2026, le foto e la scaletta del live.

Published

SI! BOOM! VOILÀ! in concerto al Druso di Bergamo
SI! BOOM! VOILÀ! in concerto al Druso di Bergamo foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

SI! BOOM! VOILÀ! nascono dall’incontro di cinque musicisti che, dopo anni di palchi, dischi e collaborazioni diverse, sentono l’urgenza di ricominciare da un suono crudo, diretto, umano.
Un progetto nato senza premeditazione, in una sala di registrazione, come un esperimento spontaneo che ha preso vita da sé — un gesto collettivo che diventa musica.
La band è composta da Roberta Sammarelli (basso), Davide Lasala (chitarra), Giulio Ragno Favero (chitarra), Giulia Formica (batteria) e Michelangelo Mercuri – N.A.I.P.(voce): cinque personalità con percorsi profondamente diversi, ma accomunate dalla stessa tensione creativa.

Clicca qui per vedere le foto dei SI! BOOM! VOILÀ! a Bergamo o sfoglia la gallery qui sotto

SI! BOOM! VOILÀ!

SI! BOOM! VOILÀ!: la scaletta del concerto di Bergamo

  1. Vivere così (Non si può piu)
  2. Santi numeri
  3. Gogna ragazzo gogna
  4. Mentre succhiamo
  5. Un pezzo degli Swans
  6. Lavori in corso
  7. Quelli buoni
  8. Pinocchio
  9. Dio, come ti odio
  10. Voilà!
  11. Saldi di fine tutto
  12. Da zero

Le prossime tappe del tour

  • 16.01 LIVORNO. THE CAGE
  • 23.01 BERGAMO.DRUSO
  • 24.01 PORDENONE. CAPITOL
  • 29.01 TORINO.HIROSHIMA MON AMOUR
  • 30.01 NONANTOLA. VOX
  • 05.02 MILANO.SANTERIA.T.31
  • 18.02 ROMA.LARGO. VENUE
  • 20.02 PERUGIA.URBAN
  • 21.02 RAVENNA.BRONSON
