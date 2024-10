PAINTED VEIN: guarda in anteprima il video “My Well”

My Well è il sesto singolo estratto dall’album d’esordio di Painted Vein. Il singolo uscirà il 23 ottobre tramite AWAL e WWNBB Rec assieme al pre-order dell’intero album “Dripping Only Black” (in uscita il 15 Novembre 2024).

La canzone è potente e triste allo stesso tempo mentre il testo parla di una persona che lotta contro la tristezza del mondo e vuole giustizia e pace per tutti.

Painted Vein è il progetto musicale del polistrumentista, produttore e fonico Andrea Fox Volpato, che ha passato gli ultimi 10 anni a lavorare, scrivere musica e fare tour mondiali senza sosta con diverse band.

Dal 2016 al 2022 Andrea è stato la chitarra solista e seconde voci dei New Candys con cui ha fatto innumerevoli tour in Europa, Inghilterra, Stati Uniti, Canada, Messico, Australia e Balcani e fatto tour in apertura con band come Dandy Warhols, Black Angels, BJM, Slowdive ecc. Inoltre ha suonato in rinomati festival internazionali tra cui Psycho Las Vegas, Levitation France, SXSW, Devilstone Lituania e molti altri. In studio ha registrato, mixato e co-prodotto gli ultimi due album (“Bleeding Magenta” e “Vyvyd”) nel suo studio (Fox Studio) che sono gli album che hanno avuto più successo a livello mondiale.Andrea ha registrato, mixato e prodotto anche gli album dell’artista di Seattle MØAA (“Euphoric Recall” e “Jaywalker”) con cui ha co-scritto anche alcuni brani tra cui “X Marks” che è la hit che ha avuto più successo del progetto (di cui è anche la voce principale oltre a essere il co-songrwriter del pezzo) che ha raggiunto quasi un milione di ascolti.Volpato è inoltre il chitarrista e seconda voce stabile del progetto MØAA dal vivo e ha fatto innumerevoli tour in Europa, Inghilterra e Stati Uniti in promozione agli album e suonato in famosi festival tra cui Ypsigrock in Sicilia, MIL Lisbona e SXSW 2022 e 2024 ad Austin. Prima ancora era il batterista e produttore della band Italiana Love in Elevator con cui ha scritto, registrato e fatto tour in Italia e Europa aprendo per band tra cui gli Shellac, Mudhoney, Refused ecc.Il suo album di debutto “Dripping Only Black” cattura la sua esperienza degli ultimi 15 anni come musicista professionista e illumina le sue capacità nella scrittura e produzione quando è da solo al volante creativo, senza nessun tipo di limite.

La formazione live è composta da 5 persone: Andrea Volpato alla chitarra solista e voce, Franz Valente (Il Teatro Degli Orrori) alla batteria, Anna Carazzai (Love In Elevator) al basso, MØAA ai synth e Gian Favero alla seconda chitarra.

ITALIAN SHOWS

16.11.24 Brescia Monamì live social space

19.12.24 Treviso New Age club (+ I hate my village )

20.12.24 Ravenna Bronson

21.12.24 Milano Arci Bellezza