PAINTED VEIN: guarda in anteprima il video “Wanna Be Enough”

“Wanna Be Enough” fonde sensibilità indie rock ad un un groove elettronico disteso di drum machine e synth. Il brano è costruito su una base deliberatamente a basso BPM, che permette all’ascoltatore di immergersi nella sua densa atmosfera. Inizia con il pattern nitido e ipnotico di una drum machine: un battito elettronico costante che stabilisce un tono intimo e malinconico. Quando la canzone raggiunge il ritornello, il tutto viene rinforzato da un groove di batteria live e una chitarra distorta densi di un’anima che si incastra perfettamente, aggiungendo uno strato di potenza organica e peso all’intensità “slow-burn” del pezzo.

“I testi sono una confessione del non sentirmi abbastanza per me stesso o per le persone che mi circondano”, afferma Volpato.

“Parla del sentirsi piccoli in un universo gigante, temendo contemporaneamente la definitività della morte. È quel paradosso di voler essere liberi dalla gravità delle aspettative, eppure terrorizzati all’idea di lasciarsi andare”.

Scritto, registrato e mixato da Volpato presso il suo Fox Studio Seattle, il brano riflette un livello meticoloso di artigianalità e precisione tecnica.

Il paesaggio sonoro finale è stato affidato al mastering engineer vincitore di più Grammy Awards Giovanni Versari (noto per il suo lavoro con Muse e Afterhours), che ha curato il mastering del singolo e del nuovo album.

PAINTED VEIN – Tour Febbraio 2026

06 FRI DE Werne Culture club Flöz k.

07 SAT DE Berlin Urban Spree

08 SUN DE Dresden Ostpol

09 MON DE Karlsruhe Z10

11 WED NL Groninghen Vera

12 THU NL Amsterdam Toekomstmuziek

13 FRI UK Deal The Lighthouse

14 SAT UK Bristol The Lanes

15 SUN UK London Shacklewell

16 MON FR Paris Supersonic

17 TUE CH Bern Cafe Kairo

18 WED IT Milan CIQ

19 THU IT TBA

PAINTED VEIN

Painted Vein è il progetto musicale del polistrumentista, produttore e fonico Andrea Fox Volpato, che ha passato gli ultimi 10 anni a lavorare, scrivere musica e fare tour mondiali senza sosta con diverse band.

Dal 2016 al 2022 Andrea è stato la chitarra solista e seconde voci dei New Candys con cui ha fatto innumerevoli tour in Europa, Inghilterra, Stati Uniti, Canada, Messico, Australia e Balcani e fatto tour in apertura con band come Dandy Warhols, Black Angels, BJM, Slowdive ecc.

