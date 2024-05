PAINTED VEIN: guarda in anteprima il video “Something In The Way”

Something in the Way

“Di solito non mi piace fare cover a meno che non sia in grado di renderla quasi come una nuova canzone, e perché preferisco investire tempo nelle mie canzoni e nei miei sentimenti. Questa è la prima cover che pubblico in assoluto. Ho creato questa versione originale/personale post-punk/shoegaze di “Something in the Way” per me mentre provavo un paio di nuovi preamplificatori nel mio studio, poi alcuni amici l’hanno ascoltata e mi hanno convinto a pubblicarla, in quanto credevano avesse delle grosse potenziali oltre ad essere molto originale e in linea con gli altri pezzi inediti del mio album di debutto.

Sembra anche che il destino abbia voluto che ciò accadesse durante il trentesimo anniversario della morte di Kurt Cobain e questa è la prima canzone dei Nirvana che ho ascoltato quando avevo 6 anni. Questa canzone mi sconvolse e perseguitò a quell’età e i Nirvana sono uno dei motivi per cui ho iniziato a suonare la chitarra elettrica e la batteria così giovane, aiutandomi a trovare il mio posto nel mondo attraverso la musica.”

Il video: “I demoni nella mia testa diventano vivi e si collegano ai sentimenti e al significato della canzone originale scritta da Kurt Cobain. Grazie alla bravissima video animatrice Francesca Papi, ho potuto dare vita a questi sentimenti e queste creature.”

PAINTED VEIN

Painted Vein è il progetto musicale del polistrumentista, produttore e fonico Andrea Fox Volpato, che ha passato gli ultimi 10 anni a lavorare, scrivere musica e fare tour mondiali senza sosta con diverse band.

Dal 2016 al 2022 Andrea è stato la chitarra solista e seconde voci dei New Candys con cui ha fatto innumerevoli tour in Europa, Inghilterra, Stati Uniti, Canada, Messico, Australia e Balcani e fatto tour in apertura con band come Dandy Warhols, Black Angels, BJM, Slowdive ecc. Inoltre ha suonato in rinomati festival internazionali tra cui Psycho Las Vegas, Levitation France, SXSW, Devilstone Lituania e molti altri. In studio ha registrato, mixato e co-prodotto gli ultimi due album (“Bleeding Magenta” e “Vyvyd”) nel suo studio (Fox Studio) che sono gli album che hanno avuto più successo a livello mondiale.Andrea ha registrato, mixato e prodotto anche gli album dell’artista di Seattle MØAA (“Euphoric Recall” e “Jaywalker”) con cui ha co-scritto anche alcuni brani tra cui

“X Marks” che è la hit che ha avuto più successo del progetto (di cui è anche la voce principale oltre a essere il co-songrwriter del pezzo) che ha raggiunto quasi un milione di ascolti.Volpato è inoltre il chitarrista e seconda voce stabile del progetto MØAA dal vivo e ha fatto innumerevoli tour in Europa, Inghilterra e Stati Uniti in promozione agli album e suonato in famosi festival tra cui Ypsigrock in Sicilia, MIL Lisbona e SXSW 2022 e 2024 ad Austin. Prima ancora era il batterista e produttore della band Italiana Love in Elevator con cui ha scritto, registrato e fatto tour in Italia e Europa aprendo per band tra cui gli Shellac, Mudhoney, Refused ecc.Il suo album di debutto per il suo nuovo progetto principale Painted Vein cattura la sua esperienza degli ultimi 15 anni come musicista professionista e illumina le sue capacità nella scrittura e produzione quando è da solo al volante creativo, senza nessun tipo di limite.

Tutti gli strumenti sul disco sono scritti e suonati da lui stesso nei suoi studi di registrazione a Seattle e Venezia (Fox Recording Studios). Il primo singolo “Lay Down” è uscito il 4 Aprile 2024 per WWNBB e AWAL/Sony.