FERRARA SOTTO LE STELLE 2024: tutta la line up della XXVIII edizione della storica rassegna emiliana

Un festival eclettico e dinamico, dalla profonda vocazione internazionale ma al tempo stesso attento alla migliore musica italiana: annunciata la line up completa di Ferrara Sotto le Stelle 2024, la storica rassegna emiliana che torna per la sua ventottesima edizione.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3USFJPr

Blonde Redhead, Dry Cleaning, The Murder Capital, Fantastic Negrito, Einstürzende Neubauten, PFM canta De André Anniversary, Dente, Daniela Pes, Any Other, New Candys, Birthh, Ibisco, Leatherette e FusaiFusa sono i protagonisti della nuova edizione del festival, che conferma il suo spirito intraprendente e raffinato e la volontà di guardare ai mondi sonori più vari, dal rock al cantautorato, passando per blues, post punk ed elettronica.

Una realtà curiosa e capace di evolversi ed estendersi nel tempo e nello spazio: se il cuore del festival si conferma infatti dal 3 all’8 giugno nel Cortile del Castello Estense di Ferrara, la rassegna si arricchisce poi di due appuntamenti, l’8 e 9 luglio, nella splendida Delizia Estense di Benvignante ad Argenta (FE) e si chiude con l’ormai consueto appuntamento in collaborazione con Internazionale a Ferrara il 3 ottobre al Teatro Comunale cittadino.

Ferrara Sotto le Stelle mantiene dunque salde le proprie radici nel luogo dove tutto è nato, tra le mura del castello degli Este in centro città, ma al tempo stesso è capace di guardare oltre, allargando i propri orizzonti geografici e temporali, in un’ottica di costante valorizzazione del territorio che abita e di collaborazione con le realtà da cui è circondata.

Ferrara Sotto le Stelle si conferma una rassegna tra le più longeve e di qualità in Italia, capace di non perdere mai la curiosità e la voglia di guardare al futuro. Un festival che anche quest’anno dà forma a una line up eterogenea e sorprendente, che punta al gender balance e alla sostenibilità ambientale: un viaggio tra molteplici sonorità che raccoglie attorno a sé, ogni anno, un pubblico sempre più ampio e composito.

FERRARA SOTTO LE STELLE 2024

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3USFJPr

Cortile del Castello Estense – Ferrara

Lunedì 3 giugno

BLONDE REDHEAD

opening: ANY OTHER – solo show

Martedì 4 giugno

DRY CLEANING unica data italiana

opening: NEW CANDYS

Mercoledì 5 giugno

DANIELA PES

opening: BIRTHH

Venerdì 7 giugno

DENTE

opening: IBISCO

Sabato 8 giugno

THE MURDER CAPITAL unica data italiana estiva

opening: LEATHERETTE

Delizia Estense di Benvignante – Argenta (Ferrara)

Lunedì 8 luglio

FANTASTIC NEGRITO

opening: FUSAIFUSA

Martedì 9 luglio

PFM CANTA DE ANDRÉ ANNIVERSARY

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3USFJPr

Teatro Comunale – Ferrara

Giovedì 3 ottobre

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN