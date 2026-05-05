FERRARA SOTTO LE STELLE: dal 22 al 30 luglio 2026 la XXX edizione

Un festival in continuo divenire, capace di evolversi senza mai dimenticare le proprie radici, di fondere passato, presente e futuro in una visione artistica originale, attenta e trasversale.

Torna per la trentesima edizione Ferrara Sotto le Stelle, confermandosi la rassegna più longeva dell’Emilia-Romagna e tra le più durature in tutta Italia, che nel 2026 continua a crescere ed espandersi, coinvolgendo nuovi spazi, nuovi tempi e nuovi suoni.

Dopo due preziose anteprime – l’intimo concerto di Tom Smith al Teatro Comunale di Ferrara e quello dei Tortoise al Link 2.0 a Bologna – , il festival annuncia gli ospiti della nuova edizione, che quest’anno è pronta a brillare nel pieno dell’estate, dal 22 al 30 luglio, dividendosi tra la storica location del Cortile del Castello Estense a Ferrara e la Delizia Estense di Benvignante ad Argenta (FE).

Kings of Convenience, The Notwist, Les Négresses Vertes, Emma Nolde, Marlene Kuntz e Ministri sono i protagonisti di una line up che dimostra ancora una volta lo spirito della rassegna: curioso, cangiante e intraprendente, pur restando saldo nei valori che da sempre la animano.

Anche nel suo trentennale Ferrara Sotto Le Stelle continua a evolversi e diramarsi, facendo vivere la sua proposta musicale varia e mai scontata in nuovi periodi dell’anno, dando vita a eventi accessibili, inclusivi e sostenibili, dove il pubblico è sempre al centro, contribuendo a valorizzare il territorio che abita e rafforzando l’idea di collaborazione con le realtà vicine.

FERRARA SOTTO LE STELLE 2026

XXX edizione

Dopo le anteprime con Tom Smith e Tortoise, la storica rassegna annuncia la line up della trentesima edizione.

Cortile del Castello Estense – Ferrara

22 luglio – MINISTRI

23 luglio – THE NOTWIST

24 luglio – TBA

25 luglio – EMMA NOLDE

Delizia Estense di Benvignante – Argenta (FE)

28 luglio – KINGS OF CONVENIENCE

29 luglio – MARLENE KUNTZ

30 luglio – LES NÉGRESSES VERTES