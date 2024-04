OLDEN: guarda in anteprima il lyrics video di “Fidati di me”

“Fidati di me” è una ballad pervasiva e universale, che parla di legami: al centro, il distacco e le incomprensioni, a volte momentanei, a volte irreparabili. Il silenzio e la distanza, quando sembrano insormontabili, ci portano a confrontarci con le insicurezze, i dubbi e il dolore della separazione.

È in quel momento che spesso decidiamo di rinunciare, piuttosto che lottare, fino a comprendere che avremmo dovuto fidarci di chi avevamo accanto quando tutto sembrava ancora possibile.

Una canzone dedicata alla perdita e alla nostalgia, a un sentimento capace di cambiarci profondamente, probabilmente per sempre, anche quando è giunto al termine e ci troviamo di fronte solo alle nostre ferite.

Olden parla di “Fidati di me“: “è una lettera scritta di getto e mai spedita, che riesce ad elaborare quello che a parole non si riesce a comunicare, perché quando le ferite bruciano si scappa al riparo, in cerca di una cura che spesso, da sola, non arriva. È anche un invito ad ascoltarsi, a non avere paura di credere alle parole di chi vorrebbe portarci in salvo, in un posto sicuro e che non fa paura.”

“…che crolli adesso il tuo sorriso, sulle dannate paure che mi hanno inchiodato; che brucino adesso, brucino adesso, oppure fidati di me…”

Ascolta Fidati di me: https://spoti.fi/3xM2ko4

OLDEN

Cantautore perugino, da molti anni a Barcellona, Olden esordisce nel 2011 con un disco omonimo in inglese. Nel 2014 è nel cast del Premio Tenco e porta sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo una versione in italiano de “Nasza Klasa” di Jacek Kaczmarski. Dal 2014 pubblica diversi album ed EP, tutti in italiano, tra cui “A60” (2019) e “Questi Anni – Dieci canzoni inedite di Gianni Siviero” (2022), entrambi secondi alle Targhe Tenco nella categoria Miglior Interprete. Al suo fianco dal 2019, nella produzione, Flavio Ferri (Delta V).

CREDITI

“Fidati di me” è un brano scritto da Davide Sellari (OLDEN).

Etichetta: Vrec

Distribuzione: Believe Digital

Produzione Artistica: Olden & Ulrich Sandner

Mix & Mastering: Flavio Ferri

Esecutori musicali: Olden (Piano e voce), Ulrich Sandner (chitarra acustica, chitarra elettrica), Simona Colonna (violoncello)