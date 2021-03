MØAA: guarda in anteprima il video “X Marks”

MØAA pubblica ‘X Marks’, il secondo singolo dall’album ‘Euphoric Recall’, in uscita il prossimo 2 aprile tramite l’etichetta italo-americana WWNBB (We Were Never Being Boring Collective).



Tra voci sussurrate, atmosfere sognanti e synth panoramici, la canzone vede la partecipazione di Andrea Volpato (New Candys), già produttore dell’album e co-autore del pezzo.



Muovendosi attraverso una sequenza di alienazioni, conflitti, e la natura surreale del diventare testimoni delle proprie auto-illusioni, “X Marks” rivela la costante presenza della verità, che aspetta pazientemente di essere trovata e si manifesta solo quando cercata.



Il video musicale è stato girato nelle Alpi innevate italiane ed è stato diretto, filmato e montato da Blau! Production.

Rievocando memorie oscure e nostalgiche, MØAA debutta con l’album “Euphoric Recall“, un disco dalle atmosfere oniriche ed introspettive, che unito ad una sezione ritmica densa riscopre gli angoli più in ombra di un passato vissuto.



MØAA è stata concepita da Jancy Rae mentre viveva nella foresta vicino a Seattle, la sua città natale, dove ha cominciato a scrivere e registrare le prime demo. Nata per esternare ed elaborare un passato difficile, MØAA prende il nome dal gene MAO-A, definito anche “Gene Guerriero” per la sua natura tenace e combattiva.

Nel mezzo del processo di creazione dell’album Jancy si è trasferita a Venezia, dove, in isolamento, ha concluso scrittura, registrazione e mixaggio del disco al Fox Studio Venice, in collaborazione con Andrea Volpato.”Euphoric Recall” uscirà il 2 Aprile 2021 per l’etichetta Italo-Americana WWNBB (We Were Never Being Boring Collective).

Una curiosità: il paese natale di Jancy é proprio quello dove fu girata la serie TV “Twin Peaks” di David Lynch.

https://facebook.com/moaamusic

https:/instagram.com/moaamusic/

Link per il Pre-Order dell’album “Euphoric Recall”: https://moaamusic.com/#store