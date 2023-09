MØAA: guarda in anteprima il video “The One”

“The One” è il secondo singolo dell’imminente secondo album di MØAA e parte con un morbido sintetizzatore dal suono retro e un ritmo vivace. Un synth drone che ronza per tutta la canzone al posto del solito basso elettrico distorto che è nelle produzioni precedenti del progetto. Anche se a prima vista è molto dancy ed elegante, la sensazione viene contrastata dalla voce tormentata e imbroncita di Jancy che in seguito si libera attraverso l’esplosione della chitarre distorte e shoegaze di Andrea nel ritornello e nella seconda strofa.



I testi della canzone esplorano la testardaggine e l’attraversamento dei confini che si verificano in un tipo di amore malato, il disprezzo dei desideri dell’altra persona solo per soddisfare i propri e la mentalità folle e ossessiva che si può assumere nella ricerca di “The One“.

La voce struggente e il passaggio tra chitarre rumorose e teneri sintetizzatori conferiscono un tocco dinamico alla traccia e si abbinano bene al video musicale che è stato girato nella Pacific Northwest (Stato di Washington) e presenta scene in una vecchia e inquietante stanza di motel, un viaggio in macchina attraverso una foresta di un paesetto rurale e un tramonto mentre si fa una sosta in una stazione di servizio fatiscente. Sembra quasi di essere tornati all’inizio degli anni ’90 come in un sogno.

Come per “Euphoric Recall“, MØAA ha lavorato con il socio Andrea Volpato (ex New Candys) che ha co-prodotto, mixato e registrato “Jaywalker” al Fox Studio Seattle oltre a suonare le chitarre, bassi, drum machine e la seconde voci del disco. Dall’inizio dl MØAA nel 2021 ad oggi, ha fatto tour da headliner negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito, si sono esibiti allo showcase ufficiale SXSW 2022 e hanno condiviso il palco con artisti come Yves Tumor e Film School.

L’intero disco “Jaywalker” sarà pubblicato il 13 Ottobre 2023 tramite WWNBB Records / AWAL (Sony).

