COR VELENO + TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI: guarda il video del primo singolo “La gente libera”

Cor Veleno e Tre Allegri Ragazzi Morti pubblicano oggi il video de “La gente libera”, il primo brano tratto dal nuovo progetto discografico che li vede per la prima volta insieme e che uscirà in primavera per La Tempesta Dischi e Artist First.

Il video, girato da Giacomo Laser all’interno del castello Malaspina di Fosdinovo (MC), racconta come vivono sei monaci in un monastero mostrando attività quotidiane inserite in un contesto di clausura che prevede elementi contemporanei. “Come vedono i satelliti di Musk dei monaci? Che cosa possono ricercare dei monaci contemporanei? La fede e la scienza possono creare magia?” racconta il regista “Due gruppi storici travestiti da innovazione. Questo è quello che abbiamo pensato. I monaci sono il futuro e il passato, sono l’innovazione e la tradizione del presente.” I costumi sono stati realizzati dallo stilista Franco Modena.

“La gente libera” é stato scelto come primo brano dal nuovo progetto discografico perché rappresenta, in modo molto esplicito, l’incontro fra la sensibilità musicale dei Tre Allegri Ragazzi Morti e dei Cor Veleno.

Un incontro testimoniato anche dalla copertina del singolo, realizzata da Davide Toffolo, che mostra una tigre con la maschera, un’immagine potente che unisce le iconografie dei due gruppi.