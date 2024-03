Tutti quanti voglion fare jazz: ecco dove ascoltarlo a Milano

di Stefania Clerici

Improvvisazione, ritmo, tanto talento: non sono tanti gli ingredienti per fare Jazz, eppure sono sempre più rari i posti dove gustarsi una serata di buon cibo e buona musica.

Vuoi per il fatto che a Milano l’offerta (sia musicale che culinaria) è molto varia, per tutti i gusti e per tutte le tasche, ma quell’esperienza patinata e raccolta di “certi club” la si (ri)trova appunto in alcuni ambienti che nel corso del tempo sono diventati un’istituzione, consolidandosi come templi di questa magica musica.

Cominciamo dal Blue Note, distaccamento italiano del famoso club newyorchese che propone regolarmente (da martedì a domenica) concerti Jazz e blues, con un doppio spettacolo. Questo mese ospita la grande Martha High, una delle cantanti più ricercate della musica nera, ancora considerata all’età di 79 anni “la Diva del soul-funk planetario” (8 e 9 marzo), i Four on Six, gruppo nato nel 2011 a Milano che negli anni è riuscito a portare il proprio originalissimo contributo alla galassia del mondo “manouche” (10 marzo) e il sensazionale sassofonista Kenny Garrett (12 e 13 marzo). Si continua poi il 14 marzo con il cantante portoghese Salvador Sobral che presenterà i brani inediti del suo quarto e ultimo album, Timbre; e nel week end del 15 e 16 marzo la leggenda del jazz Dee Dee Bridgewater, per poi concludere con Maxx Furian e il suo progetto Back Home, accompagnato da una all star band: Federico Malaman, Leo Dalla Cort e Rosario Giuliani il 17 marzo. La programmazione completa è qui.

C’è poi il “Jazz Club” del Jazz Cafè: un’esplosione di musica nel cuore di Milano. Nello storico locale meneghino situato a pochi passi dall’Arco della Pace ha aperto da qualche martedì la nuova stagione di musica dal vivo con la rassegna “Jazz Club”: un’occasione imperdibile per gli amanti della musica di qualità, per immergersi in un’atmosfera unica e suggestiva, tra note vibranti e sapori raffinati.

Ad inaugurare la rassegna è stato il leggendario jazzista italiano Gigi Cifarelli, in trio. Un’esibizione imperdibile per celebrare la grande musica e la carriera di uno dei chitarristi più autorevoli a livello internazionale. La stagione sarà ricca di ospiti di settimana in settimana e si potrà ascoltare insieme alla buona musica anche degustare un menu gourmet che strizza l’occhio alla tradizione milanese insieme a cocktail innovativi. Un ambiente easy-chic dall’anima sofisticata ed esclusiva, perfetto per una serata indimenticabile… maggior info sul sito https://www.jazzcafe.it/it/show/sing-in-jazz-8/

Come non menzionare poi, in periferia nord di Milano, lo SPIRIT DE MILAN, il posto dove divertirsi, ballare, bere, mangiare, chiacchierare e incontrare gente, senza formalismi e solo con la voglia e il piacere di stare insieme. Numerose le serate organizzate negli spazi delle ex- cristallerie, da quelle a tema swing, blues o milonga, a quelle più conviviali con cabaret, canti e balli, dove gustare le specialità della cucina lombarda e/o sorseggiare un cocktail ascoltando i musicisti. La serata dedicata al Jazz è la domenica, con un calendario ricco di eventi e numerosi ospiti: dopo l’omaggio a Ray Charles ad opera di Paola Fedeli la scorsa domenica, sarà la volta di Jane Jeresa venerdì 8 e Stefano Macchia domenica 10: tutto il calendario sempre aggiornato è qui.

Per finire, annoveriamo anche lo storico locale dei live di nicchia, il Nidaba Theatre sul Naviglio, che ogni giovedì, venerdì e sabato si colora di blues con doppi concerti ogni sera: In arrivo questo marzo Marco Simoncelli, Jack Jaselli e la Woody Gipsy Band, per tutto il calnedario completo consulta qui. Raccomandata vivamente la prenotazione.