SIMPLE MINDS: a Luglio in concerto a Verona, Taormina e Lucca

Dopo l’enorme successo del Global Tour 2024 che li ha visti protagonisti nel nostro paese con sei date sold out, a grande richiesta i Simple Minds arrivano in Italia nel 2025.

SIMPLE MINDS

15 luglio 2025 Verona, Arena di Verona

24 luglio 2025 Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

27 luglio 2025 Taormina, Teatro Antico

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4f0E8Pu

Prevendita My Live Nation dalle 11:00 di mercoledì 30 ottobre

Vendita generale dalle 11.00 di giovedì 31 ottobre

Formatisi negli anni Settanta e chiamati così da un testo – “so simple minded” – del celebre singolo di David Bowie del 1972 The Jean Genie, i Simple Minds sono diventati uno dei gruppi di maggior successo provenienti dal Regno Unito, vendendo oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo, con singoli al numero uno su entrambe le sponde dell’Atlantico e album al numero uno in tutto il mondo, tra cui cinque album al numero uno nel Regno Unito: Sparkle In The Rain (1984), Once Upon A Time (1985) e Street Fighting Years, oltre alla registrazione del concerto Live In The City Of Light (1987) e alla compilation Glittering Prize 81/92.

“I concerti sono la linfa vitale dei Simple Minds, è dove noi e il nostro pubblico prendiamo vita e vigore attraverso la musica. A distanza di quattro decenni da quando siamo partiti, questo tour globale dimostrerà che i Simple Minds sono ancora vivi e vegeti!”. Jim Kerr

I Simple Minds sono: Jim Kerr (voce), Charlie Burchill (chitarre, tastiere), Gordy Goudie (chitarra acustica), Ged Grimes (basso), Cherisse Osei (batteria) e Sarah Brown (voce).

SIMPLE MINDS

15 luglio 2025 Verona, Arena di Verona

24 luglio 2025 Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

27 luglio 2025 Taormina, Teatro Antico

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4f0E8Pu

Prevendita My Live Nation dalle 11:00 di mercoledì 30 ottobre

Vendita generale dalle 11.00 di giovedì 31 ottobre

Prezzi di Lucca

Settore Numerato 3 €. 60,00 + prev.

Settore Numerato 2 Visibilità Ridotta €. 69,00 + prev.

Settore Numerato 2 €. 69,00 + prev.

Settore Numerato 1 €. 78,00 + prev.

Settore Numerato 3 Visibilità Ridotta €. 60,00 + prev.

Posto in Piedi €. 45,00 + prev.