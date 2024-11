I 5 brani preferiti di Laison

“Vetro“, uscito lo scorso 25 ottobre 2024, è un tassello fondamentale dell’alternative pop di LAISON, in questo brano immerso totalmente in ambiente alt-rock.



LAISON si mette a nudo parlando della vulnerabilità e della fatica ad assorbire la velocità del mondo, che ci porta a restare fermi piegati nei nostri schemi e timori. Spesso vedere ciò che ci circonda ci rende solo più fragili e in qualche modo insofferenti nel restare fermi agli stessi punti, in confronto ad un mondo in continua ascesa. “Vetro” mostra tutto questo, facendoci accorgere di quanto sia difficile esistere senza vivere davvero.

Per conoscerla meglio, non potevamo che chiederle i suoi cinque brani preferiti.

Big Black Delta – Huggin & Kissin

Scoprii “Huggin & Kissin” guardando una serie TV ,”The Sinner”. Il brano aveva un ruolo quasi protagonista nella storia, e così approfondii il progetto Big Black Delta. Quando ascolto questo disco, e questo brano in particolare, penso sempre “vorrei fare una canzone che abbia questo sound”. Chissà, magari in futuro…

Nine inch Nails – Everyday Is exactly the same

Trent Reznor è un’enorme ispirazione per quanto riguarda la scrittura e la produzione dei miei brani. Questa canzone ha sempre avuto un grande effetto su di me, con questo testo che racchiude benissimo quella sensazione di inadeguatezza e disperazione nei periodi in cui ci si sente rinchiusi nella stessa giornata infinita.

Spiritbox – Hysteria

Da cantante, ho sempre amato i diversi meccanismi della voce, in particolare quelli sovraglottici. La potenza che può evocare uno Scream, la profondità del growl nel genere Metal sono tecniche che mi affascinano moltissimo e fanno parte dei miei ascolti musicali sin dall’adolescenza. Gli Spiritbox sono uno dei miei gruppi preferiti del momento, e questo brano mi rapisce ogni volta.

Kimbra – Love in High Places

Kimbra ha rivoluzionato il mio modo di vivere il palco. È un’ artista che gioca sempre molto con gli strumenti che ha a disposizione: pedaliere multieffetto per voce, sintetizzatori, chitarre e ovviamente la sua stessa voce. Questo brano, che amo alla follia, ha un arrangiamento che definirei etereo e fluttuante (perfetto per parlare d’amore).

Amy Winehouse – Wake up Alone

Non posso non citare la grandissima Amy Winehouse. Penso di amare tutti i brani della sua troppo breve carriera. Brani pieni di schiettezza, sofferenza e amore (spesso tormentato). Forse una delle voci più vere che abbia mai ascoltato.