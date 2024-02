LINKIN PARK: ascolta la canzone inedita “Friendly Fire”

Con una collezione essenziale di inni generazionali, i LINKIN PARK presentano il loro primo greatest hits intitolato Papercuts (Singles Collection 2000-2023) il 12 aprile tramite Warner Records.



Papercuts sarà disponibile in tutti i DSP e in varie configurazioni fisiche, tra cui CD, cassetta e doppio vinile. Per quest’ultimo, ci sono diverse varianti in vinile colorato in edizione limitata, un picture disc Zoetrope e un vinile nero.



L’entusiasmo ed il fervore dei fan sia per Hybrid Theory (20TH Anniversary Edition) nel 2020 che per Meteora (20thAnniversary Edition) l’anno scorso hanno ispirato la band a curare e mettere insieme quello che sarebbe diventato Papercuts.

La raccolta offre una retrospettiva completa del loro viaggio fino ad ora nell’arco di un album completo di tutto, da “Crawling” e “Somewhere I Belong” alla ricercata rarità “QWERTY”.”

Oltre ai classici, i Linkin Park svelano il brano inedito “Friendly Fire“. Registrato durante le sessioni del 2017 per il loro settimo album One More Light, che presenta una potente performance vocale di Chester Bennington. Il video è stato diretto e montato dal collaboratore di lunga data Mark Fiore e presenta filmati in studio e dal vivo inediti.

Suoni di tastiere cinematiche e il ritmo delicato sottolineano i versi carichi di emozioni, mentre la chitarra canticchiante solleva l’introspettivo ritornello: “Ci stiamo separando senza motivo, stiamo premendo un grilletto in una guerra inutile…Per cosa stiamo combattendo?” Incarna lo stile, l’anima e lo spirito dei classici Linkin Park.