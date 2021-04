NIKKI SIXX – “The Heroin Diares” un anno nella vita di una rockstar allo sbando

Nella nuova introduzione di “The Heroin Diares” scritta nel 2017 (ora finalmente anche in italiano), Nikki Sixx racconta di quanto sia cambiata la sua vita in seguito alla pubblicazione dei suoi diari.

È evidente che il bassista dei Mötley Crüe non potesse immaginare quanto fermento avrebbero suscitato il recupero e la pubblicazione dei suoi scritti.

Tra le cose che hanno aiutato Sixx a non azzerare il suo “cronometro della sobrietà” c’è stato forse anche il peso di responsabilità che i suoi fans (vecchi e nuovi) gli hanno appoggiato sulle spalle.

Come lui stesso racconta, ad un certo punto ha capito che c’era qualcuno che aveva bisogno di ascoltarlo, c’era qualcuno che lo capiva e, grazie ai suoi diari, c’era qualcuno che si era sentito capito e spesso trovava la forza per reagire e lottare contro la dipendenza.

Perciò eccoci qua, pronti a rileggere i diari del bassista di una delle band più famose e amate di sempre.



Dettaglio fondamentale?

Nikki Sixx combatteva con la dipendenza da eroina e da qualsiasi altra droga che gli si parasse davanti.

La cosa più strana che ha fatto durante l’uso di droghe sembra quella di aver scritto un diario nel quale appuntava le sue sensazioni e le sue esperienze.

Le pagine della sua “personale storia dell’orrore“ sono strazianti, disperate, oscure e, non poco importante, oneste.

Mentre si legge questo libro sembra davvero di essere su delle montagne russe: si va velocissimi, si va in alto, si guarda il panorama fuori da se stessi …poi un incidente, un blackout, e poi si riparte a gran velocità.

Non sappiamo bene come, forse è stata la sua famosa forza, ma Nikki Sixx è riuscito a scrivere e a tenere traccia di se nel suo diario, poi è morto, resuscitato, caduto e rinato.



Forse “The Heroin Diares” è un libro che tutti dovrebbero leggere e nelle nuove 60 pagine dell’ultima e definitiva edizione è lo stesso autore a spiegare le motivazioni.

Dal Natale 1986 al Natale 1987 troviamo tutti i segreti sul cosa voglia dire essere un tossicodipendente e di cosa voglia dire portarsi dietro fin da bambino delle ferite che, se non curate, possono prendere infezione e degenerare fino a sfociare in qualcosa di davvero terribile.



“The Heroin Diares“ è la storia della rinascita di un uomo che per vivere ha dovuto morire.

Quando è stato pubblicato il libro nel 2007 sulla scena musicale è esplosa una nuova band: Sixx: A.M. composta dallo stesso Sixx con DJ Ashba e James Micheal. Il loro progetto di creare la colonna sonora al libro è stata un’ idea innovativa e ascoltare l’album durante la lettura è un’esperienza consigliabile.

Articolo di Stefania Courson

instagram.com/stefania_music_trip_world/