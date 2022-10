MÖTLEY CRÜE e DEF LEPPARD in concerto il 20 Giugno 2023 a Milano

Dopo il grande successo dei concerti negli stadi nordamericani nell’estate 2022, con oltre 1,3 milioni di biglietti venduti, due delle due leggende più iconiche e celebrate del rock mondiale – Mötley Crüe e Def Leppard – annunciano il nuovo tour mondiale 2023.

MÖTLEY CRÜE + DEF LEPPARD

20 giugno 2023 – MILANO

Ippodromo Snai San Siro – Milano Summer Festival

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/motley2023

Oppure > https://ticketmasteritalia.46uy.net/motleycrue

Prevendita dalle ore 10.00 di mercoledì 26 ottobre

Vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 28 ottobre

“Ci siamo divertiti moltissimo a suonare negli stadi nel tour di quest’estate in Nord America e non vediamo l’ora di portare lo spettacolo in giro per il mondo con il The WORLD Tour nel 2023. Crueheads in America Latina e in Europa: preparatevi! Stiamo arrivando per voi e vogliamo vedervi finalmente tutti là fuori l’anno prossimo!”, hanno dichiarato i Mötley Crüe.

“Dopo essere finalmente ritornati sulla scena quest’anno con il monumentale tour estivo negli Stati Uniti e in Canada, siamo estremamente entusiasti di portare questo imponente tour negli stadi delle principali città di tutto il mondo, e di dare il via alle date europee partendo da Sheffield, dove tutto è iniziato per noi 45 anni fa. Non vediamo l’ora di vedervi lì, da qualche parte, presto!”, ha affermato Joe Elliott dei Def Leppard in un comunicato congiunto delle due band.

DATE DEL TOUR (in aggiornamento):

Sat, Feb 18, 2023 Mexico City, Mexico Foro Sol

Tue, Feb 21, 2023 Monterrey, Mexico Estadio Banorte

Sat, Feb 25, 2023 Bogota, Colombia Parque Simon Bolivar

Tue, Feb 28, 2023 Lima, Peru Estadio Nacional

Fri, Mar 3, 2023 Santiago, Chile Estadio Bicentenario de La Florida

Tue, Mar 7, 2023 Sao Paulo, Brazil Allianz Parque

Thu, Mar 9, 2023 Curitiba, Brazil Estádio Couto Pereira

Sat, Mar 11, 2023 Porto Alegre, Brazil Arena do Grêmio

Mon, May 22, 2023 Sheffield, UK Bramall Lane

Wed, May 25, 2022 Mönchengladbach, Germany SparkassenPark

Sat, May 27, 2023 Munich, Germany Koenigsplatz

Mon, May 29, 2023 Budapest, Hungary MVM Dome

Wed, May 31, 2023 Krakow, Poland TAURON Arena Kraków

Fri, Jun 2, 2023 Prague, Czech Republic Prague Rocks *

Sat, Jun 3, 2023 Hannover, Germany Expo Plaza

Tue, Jun 7, 2022 Solvesborg, Sweden Sweden Rock Festival *

Fri, Jun 9, 2023 Hyvinkää, Finland RockFest *

Sun, Jun 11, 2023 Trondheim, Norway Trondheim Rocks *

Wed, Jun 14, 2023 Copenhagen, Denmark COPENHELL *

Sun, Jun 18, 2023 Dessel, Belgium Graspop Metal Meeting *

Tue, Jun 20, 2023 Milan, Italy Ippodromo SNAI San Siro

Fri, Jun 23, 2023 Lisbon, Portugal Passeio Maritimo de Alges

Sat, Jun 24, 2023 Rivas-Vaciamadrid, Spain Auditorio Miguel Ríos

Tue, Jun 27, 2023 Thun, Switzerland Stockhorn Arena

Sat, Jul 1, 2023 London, UK Wembley Stadium

Sun, Jul 2, 2023 Lytham, UK Lytham Festival *

Tue, Jul 4, 2023 Dublin, Ireland Marlay Park

Thu, Jul 6, 2023 Glasgow, UK Hampden Park