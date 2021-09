Tre fulmini pronti a brillare: la nostra intervista ai MELANCHOLIA

MEDICINE è il nuovo video dei Melancholia pubblicato per la nuova realtà RADAR label & Mgmt. La canzone arriva dopo un’estate fatta di concerti e sold out, che ha portato la band a suonare per tutta la penisola.



Ne abbiamo approfittato per fare quattro chiacchiere con il trio di Foligno.

Il TIME.SLEEP tour sta terminando con ottimi risultati. Ci dite il vostro momento preferito del tour?

Il nostro momento preferito del tour è stato suonare al Magnolia a Milano, quando abbiamo suonato il bis di Medicine come ultimo pezzo, il pubblico si è alzato in piedi a saltare e cantare con noi, ed è stato incredibile, la sensazione di un concerto normale che speriamo si potrà fare tra non molto tempo.

Com’è stato girare così tanto per tutta l’Italia?

È stato molto bello, abbiamo avuto l’occasione di poter suonare in un sacco di posti in giro per l’Italia e speriamo di poterlo rifare al più presto, i viaggi sono un po’ stancanti ma ne valgono sicuramente la pena.

In ogni gruppo c’è sempre l’elemento che arriva sempre in ritardo: chi di voi è il ritardatario?

Tra noi tre la più ritardataria è sicuramente Benedetta.

Benedetta, quando sei sul palco trasmetti un’energia fortissima: che sensazioni provi quando ti trovi davanti al pubblico?

Quando sono sul palco non penso a nulla in particolare, entro nel momento e mi godo ogni secondo che passa, forse è per questo che riesco a provare così tante sensazioni e trasmetterle, mi carico e mi concentro sul fatto di voler sfogare tutto.

L’energia che si percepisce è data da questo!

Il 10 settembre avete presentato durante il vostro live il nuovo video di “Medicine”, com’è stata la risposta del pubblico?

La risposta è stata davvero calorosa, siamo stati davvero contenti che il nostro primo video sia piaciuto!

Cosa dobbiamo aspettarci nel prossimo futuro?

Nel prossimo futuro sicuramente ci saranno novità e tanta nuova musica!

Sono in programma delle collaborazioni?

Collaborazioni? Chissà.

