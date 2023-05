Gianluca De Rubertis e Ascari,  la coppia che vi porterà al mare

Me ne vado al mare (feat. Gianluca De Rubertis), in uscita per Gelo Dischi, è il primo singolo di Ascari estratto dall’album d’esordio, Italien*,previsto per la primavera. Il brano, il cui testo è co-firmato da Ascari e da Kaballà, vede alla voce la collaborazione di Gianluca De Rubertis, che di recente ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo “Le Piramidi”, in attesa di un nuovo album in arrivo nel 2024.

Me ne vado al mareè un inno scanzonato e nostalgico al ritorno dell’essere umano alle proprie radici acquatiche, quasi un inno a ripercorrere l’evoluzione descritta da Darwin al contrario (“Caro Darwin, torno indietro”) e ridiventare da esseri umani a pesci, in grado di respirare nuovamente nell’acqua (“[…] Per ricordare che una volta in acqua sapevamo respirare”). Musicalmente il brano è una hit synth pop dal sapore vintage ma patinata con suoni moderni, il sound vagamente 70s è caldo e basato sull’intreccio di strumenti acustici rock (basso, chitarra, pianoforte e batteria) e sintetizzatori analogici. Le voci dei due cantanti formano un perfetto chiaro-scuro che dà profondità al brano e ne sottolinea la dimensione corale e universale.

Li abbiamo incontrati entrambi in quest’intervista.

Come nasce la vostra collaborazione? Avete lavorato a distanza?

GDR: Tramite Mario Cianchi, musicista e amico dei musicisti. Abbiamo purtroppo lavorato a distanza, ma mi sarebbe piacerebbe conoscere Ascari.

A: Abbiamo lavorato a distanza, conoscevo Gianluca De Rubertis dai tempi de Il Genio, per cui non stavo nella pelle dalla contentezza quando mi han detto che aveva accettato di duettare su un mio brano. Adoro la sua voce.

Gianluca, tu già conoscevi il progetto di Ascari? Come ti sei “adattato” e ritrovato nel testo di Ascari e Kaballà?

GDR: No, non lo conoscevo. Ma non è stato difficile farsi piacere il suo brano, trovo che rappresenti benissimo un certo pop raffinato che, per fortuna, ancora resiste in Italia.

Esiste una scena musicale milanese? Sentite di farne parte?

GDR: Certamente, per quel che mi riguarda, c’è stata e ancora esiste, con moltissimi musicisti della mia generazione i rapporti sono ancora vivi e in atto.

A: Anche se non sono milanese né vivo a Milano, un po’ sì, sento di farne parte, come anche di quella catanese, per via di influenze e collaborazioni che ho consolidato nel corso degli anni.

Che rapporto avete invece con le nuove uscite discografiche? E che tipo di ascoltatori siete? Album o playlist? E su che piattaforma?

GDR: Non sono probabilmente uno degli ascoltatori più attenti da questo punto di vista, mi avvicino di più al “non ascoltatore”, la musica classica resta sempre la mia preferita.

A: Sono totalmente da album, ovvero all’antica, amo seguire le singole uscite degli artisti che mi piacciono, mentre per quanto concerne la piattaforma, ahimé, la comodità ha trionfato: mi sono abbonato al male, vale a dire a Spotify. 🙂

Siete usciti di recente con due singoli da solisti, “Le Piramidi” per Gianluca e “Disco Nostalgia” per Ascari. Come sta andando e cosa potete anticiparci dei vostri nuovi album di debutto?

GDR: Sono nel pieno di quest’uscita, un primo tassello di un album che sto ultimando ed uscirà tra gennaio e febbraio del 2024. Auguro ad Ascari di avere gli ascolti che merita e vi abbraccio.

A: Io sono carico a mille e spero di trovare situazioni live in cui poter presentare, almeno in parte, l’album. É un album complesso perché fonde le mie due anime, quella più synth-pop cantautorale e quella da compositore di musica per immagini, per cui è una bella sfida far arrivare al pubblico un prodotto così sfaccettato, ma si tratta anche di una vera e propria rinascita: dopo la conclusione del progetto La Tarma, ora Ascari mi rappresenta di più, per cui era necessario per me uscire con questo album di debutto, “Italien*” (uscirà il 19 maggio 2023 per Gelo Dischi).