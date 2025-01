Diventare PUGNI é una pazzia, ma ben spiegata

Articolo di Marzia Picciano | Foto di Katarina Dzolic



Lorenzo Pagni, in arte Pugni, cantautore che questo sabato 11 gennaio da Germi ha presentato nel release party milanese il suo disco, TUFFO (Costello’s Records) é una piccola bomba ad orologeria. Piccola per modo di dire, essendo lui altissimo. Ma nel fenomeno della sua carriera artistica (e personale), l’ossimoro e il contrasto sono due costanti importanti che non vanno sottovalutate, e insomma, si auspica sempre un’esplosione alla fine, no? Ma proviamo a spiegarci meglio.

Pugni nasce a Pisa, cresce a Pisa, poi si muove a Torino e lì dopo una vita in cui é stato tutto (da campione di canoa a proprietario di un locale notturno a, infine, psicologo) e si apre alla musica. In realtà si era “aperto” già da prima: suona e canta da sempre, ha fatto parte del gruppo Scarlet con cui si é esibito anche in Europa, ma é questa la prima volta in cui parla di sé e propone pezzi suoi. E qui mette in musica pezzi di se, del suo percorso, e di quello che evolve con lui. Inclusa la psicoanalisi (e quello che vuol dire essere pazzi oggi, in Italia), e no, non é una cosa da poco ora, parlare di salute mentale oggi si sa, fa cool, ma chi parla di pazzia? E magari la conosce anche?

Pugni (Lorenzo Pagni) da Germi a Milano ritratto da Katarina Dzolic per www.rockon.it

Avevamo bisogno di incontrarlo, parlarci e quindi sentirlo per capire meglio cosa ci ha catturato l’attenzione nel suo TUFFO.

La voce? Sicuro, quella non passa inosservata. Lo stile? Giusto per segnalare, con lui e il suo progetto ci sono Kendo e Danny Bronzini (che lavorano tra gli altri con Willie Peyote, e non a caso ha all’attivo un feat con lui). In nove tracce si va dal rock urlato, al pop sofferto, ai synth di Plutone. Tutti sfoggiati questo sabato con sicurezza da maestrante non certo alle prime armi questo sabato, anzi con un coinvolgimento pieno, convinto, nonostante il raffreddore che potrebbe inibirlo ci fa tutto l’EP e tre inediti, in acustica. E accompagnato dalla sua squadra di amici senza cui non suonerebbe come dovrebbe, anche perché abbiamo tastiere, batteria, chitarre e un violoncello. Un live intimo, come Germi é in grado di creare, ma dal salottino di Agnelli si é sprigionata una forza rara, molto commovente, di una voce che nella calma apparente ha decisamente voglia di urlare.

A domanda lo conferma lui stesso, e ce lo confermiamo: non c’é genere. “Mi definirei coerente nella mia incoerenza, che dice quello che sente, desiderio di incoerenza, incertezza”. Anche se ci dice di aver guardato a Bon Iver, Radiohead, e poi a quello che é il suo riferimento artistico e canoro (la voce, ecco da dove), Eddie Vedder e i Pearl Jam, di cui porta fieramente una magliette durante il soundcheck e allora qualcosa si fa più chiaro. Poi c’é questa cosa assolutamente non da poco, che Lorenzo é un mare calmo che nasconde (o ha imparato a gestire?) tantissime correnti opposte dentro di sé e questo é palpabile quando lo incontri. Merito, dice, della psicologia, si. Ma come ci é arrivato quindi a tutte queste moltitudini di sé?

Pugni in concerto da Germi a Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

“Sostanzialmente fa tutto parte della mia iperattività. Il discorso è che ho avuto un po’ di difficoltà negli anni a concedermi di fare musica, nel senso che per l’educazione che ho ricevuto, veniva prima il dovere, il lavoro, il risultato tangibile”. Genitori rigidi? “No, non particolarmente severi, però diciamo la mentalità provinciale, un pó quella. Soprattutto, diciamo, partivo da un senso di vergogna in generale, cioè mi vergognavo non tanto di essere sul palco, ma del del fatto di farlo, perché era come se sentissi su di me il peso di un giudizio del tipo: ‘lui vuole fare il fenomenó e non lui vuole fare musica, ma: lui vuole fare quello diverso, quello particolare, no? É una cosa che purtroppo non non sono riuscito negli anni in cui ero a Pisa tanto a scrollarmi di dosso.”

Per sbloccarsi da questa situazione decide di spostarsi. Perché per iniziare c’é voluto coraggio di fare qualcosa da soli.

In TUFFO ci sono pezzi anche abbastanza vecchiotti, nati negli ultimi tre anni, ma messi insieme solo ora, e con alcune tracce di dai ritornelli accattivanti come Foglie Morte che riescono a smuovere facilmente i cori dei presenti da Germi. “Ho sempre scritto, ho sempre cantato, poi ho iniziato a fare concertini a 16 anni, però non ho mai fatto pezzi miei, se non qualche rara volta, ho sempre fatto cover e imitavo Vedder. Sì, diciamo che era proprio per nascondermi, avevo trovato il mio mito dietro il quale appunto mi mettevo in ombra, imitavo. Mi sono un pó scrollato di dosso questa roba qua venendo a Torino. Andare in un posto in cui nessuno mi conosceva è stata la cosa migliore, mi ha aiutato a uscire da dal contesto al quale sono cresciuto… Poi la psicoterapia fortunatamente funziona.”

Andare in analisi fa miracoli?

“Si. Da una parte dall’altra” ci conferma. “Si parte sempre dal fatto che ognuno fa psicologia perché deve risolvere i problemi suoi ed è andata un pó così, inzialmente. Anche se all’inizio volevo fare filosofia, poi ho deciso di di prendere psicologia perché comunque sia ci si avvicina molto. Mi è piaciuta molto, molto, moltissimo” al netto dell’impronta data dal farla a Pisa, sotto il cappello della facolta di medicina, quindi con un approccio, ci dice, concreto, evidence-based. Ma questo non ha impedito a Lorenzo di avere delle idee precise, se non critiche, rispetto all’ambito di applicazione e come viene gestita in Italia soprattutto nelle cliniche psichiatriche dove lavora.

Pugni (Lorenzo Pagni) da Germi a Milano ritratto da Katarina Dzolic per www.rockon.it

Inchiostro Blu, brano tra il rap e la rabbia, eseguito con una fortissima, sentitissima interpretazione di Lorenzo e di Micheal Sorriso ieri sera, lo dice chiaramente, é una critica vera e propria “alla psichiatrizzazione, all’istituzionalizzazione del paziente psichiatrico”. O anche la struggente Talento, pezzo non ancora inciso dedicato al più iconico dei disturbi (la schizofrenia), che sempre da Germi di ci ha regalato in acustica insieme altri tre pezzi non ancora registrati, sono vere e proprie riflessioni sul lato meno bello, meno vendibile di tutto quello che é il well-being delle persone, la salute mentale che cerchiamo disperatamente – a questo punto per non finire nella maglie di caselle che rischiano di mettere persone al fuori dalla società.

Lorenzo lo ripete anche davanti al pubblico: prima di esiliare qualcuno fuori da un contesto sociale perché pazzo dovremmo analizzare il livello di salute del contesto stesso. E no, non é solo una bella frase ad effetto. “Purtroppo, un pó per mancanza di fondi, un pó per mancanza di cultura, si tende a racchiudere all’interno di una definizione diagnostica (n.b. il paziente psichiatrico) e a lasciarlo lì. C’é poca riabilitazione reale, e c’è più una sedazione”. In clinica segue la parte riabilitativa, quindi “mi occupo di di parlare con le persone, o di giocarci, di suonarci, di ballarci. Facciamo un sacco di di arteterapia, però quella parte lì viene un pó respinta in realtà dall’istituzione psichiatrica, perché sembra che stia lì a far bene il giullare, capito?”.

Non si tratta di fare il giullare né di guardare solo a chi é fuori di sé. Pugni é anche tanta analisi di sé.

Nella sua calma sovrastante, o meglio, nella sua musica arrabbiata c’é, e ci deve essere spazio per il suo punto di non ritorno. Falco Ubriaco é proprio quel momento, di una fase estrema della sua vita, poco prima di lasciare Pisa, ma non di estremo divertimento.

Pugni in concerto da Germi a Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

“In quel periodo lì avevo mollato gli studi. Gestivo un locale notturno a Pisa e diciamo, non stavo tanto bene. E l’alcol è stato di facilissimo accesso, essendo io dietro il bancone, è stato un pó un anestetico per il periodo che stavo passando, se non che mi sono totalmente perso poi, facevo le sei tutte le mattine, perdevo proprio il conto dei giorni”. Finché non si cade, nel senso letterale del termine: dall’Arno, e si é rotto il bacino, costringendolo a letto per due mesi. “Ma mi è andata benissimo”.

Nel momento delle degenza, due settimane dopo un altro venticinquenne cade, questa volta non se la cava con ossa rotte. “Avevo 25 anni all’epoca. É caduto dallo stesso punto in cui ero caduto. È stata una roba abbastanza forte. Mi ha messo di fronte alle cavolate che stavo facendo” , oltre che alla necessità di interpretare un evento del genere. “C’è un po di esoterismo anche in quel in quell’evento. È come se, dal momento in cui sono caduto, fossi entrato in non so dire, sembra una cavolata… una dimensione senza spazio e senza tempo. Un buio, buio totale che può essere, poteva essere durato tipo un anno, come un secondo.” E da lì si é risaliti.

Che poi tutto questo discorso é il motivo per cui é corretto, Pugni non é etichettabile.

Non é iscrivibile a nessun genere, é un cantautore si, ma lo é perché in nove pezzi (e in tutti quelli che ha ancora e potrebbe avere dischi per i prossimi due anni) ha raccontato veramente lui, ed é trasparente e chiaro come un libro ben scritto.

“Eh, si parte sempre dal legno, è roba molto analogica. Però non mi voglio limitare al momento, poi magari succederà. No, anche per dinamiche di mercato, chissà. Però non mi vorrei racchiudere all’interno di uno spazio sonoro no e di di genere, perché questo torna meglio per la per la narrazione, la vendita del prodotto no. Vorrei rimanere libero da quel punto di vista, cioè se un pezzo mi va di farlo pestato, lo faccio pestato, e se su un pezzo mi va di mettere i violini, li metto”. E li ha messi, era presente la sua violoncellista nel live che ha portato tutta la gravità e complessità necessarie a Pugni per spiegare come porta avanti i suoi pezzi. Sentendoli, non solo al momento, ma vivendoli – o avendoli vissuti, e poi elaborati, come fanno i bravi psicologi, o più semplicemente, chi ha smesso di avere paura di sé. “La musica è bella perché permette di sperimentare tantissime cose, e quindi?”. Quindi, perché limitarsi?

Pugni – La scaletta del Concerto di Milano

Orchestra Di Silenzi

Falco Ubriaco

Foglie Morte

Trentasette denti

Amore Bisturi

La Luna Farà il Resto (acustica)

Mazzo di aghi (acustica)

Talento (acustica)

Inchiostro Blu (ft. Micheal Sorriso)

Spigoli

Plutone