Assedio: intervista ad ANNA E L’APPARTAMENTO

Anna e L’Appartamento (all’anagrafe Anastasia Brugnoli) è una cantautrice veronese classe 1991 che canta qualunque cosa le passi per la testa da che ne ha memoria. Da venerdì 10 novembre è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Assedio” (Senza Dubbi/Believe Digital), il suo nuovo Ep, realizzato con il fondo “Nuove Produzioni Discografiche 2022 – 2023” di NUOVOIMAIE. “Assedio” è il terzo lavoro in studio della cantautrice, il secondo in formato Ep, e si pone come naturale elemento di prosecuzione e sviluppo narrativo rispetto al disco precedente. Composto da 5 brani, l’Ep si apre esponenzialmente in un dialogo verso l’esterno, uscendo dalla Anna che si rispecchia in sé per andare alla ricerca di un elemento corale che diventa la parte fondante di questo lavoro.

Ciao Anna, è finalmente uscito il tuo nuovo ep. Che sensazioni provi a pochi

giorni dal rilascio?

Sono semplicemente molto felice. E lascio che le cose succedano.

Ci puoi raccontare un aneddoto particolare dietro una delle tue canzoni?

Ho scritto “Libera” in mezza giornata dopo un incontro-colloquio conoscitivo e questa cosa mi fa sorridere perché per il disco precedente avevo scritto “Provvisoria” dopo un incontro-colloquio finito male con un agente immobiliare, sempre in mezza giornata. Mi fa sorridere perché sono entrambi due brani di “sbrocco”, che si auto-qualificano nella narrazione con due aggettivi. Solo che mentre il primo rappresentava come mi sentivo, il secondo rappresenta ciò che vorrei.

Pensi che Hegel abbia ragione a porre la musica come arte ad un livello

superiore, o pensi che le arti figurative, soprattutto a livello emozionale,

siano sullo stesso piano?

Credo che avere a che fare con una forma espressiva che non trova un rispecchiamento reale nel mondo concreto, non necessariamente ponga la musica a un livello superiore, in un sistema di “scale di valore”, ma sicuramente la pone in un livello comunicativo che è altro rispetto alle arti figurative.

Puoi farci una lista di almeno 5 persone famose che vorresti fra il pubblico

ad un tuo concerto se potessi scegliere?

Se possibile vorrei Joni Mitchell, Amanda Palmer, Nick Cave, Meryl Streep, Nada, Ornella Vanoni e Cosmo.

Un’ultima domanda: quando Anastasia ha deciso di diventare Anna e L’Appartamento?

E chi lo sa. È successo. ☺