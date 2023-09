VINCE CLARKE: esce il 17 novembre il primo disco solista “Songs Of Silence”

VINCE CLARKE ha annunciato i dettagli del suo album di debutto solista, Songs of Silence, un album ambient di 10 tracce di una bellezza non classificabile. L’album sarà disponibile in vinile, CD e in digitale il 17 novembre 2023 via Mute, e viene lanciato con ‘The Lamentations of Jeremiah’, il primo brano del progetto ad essere condiviso.

Autore premiato con l’Ivor Novello per le innumerevoli canzoni pop da classifica, cofondatore degli Erasure, Yazoo e dei Depeche Mode, Clarke ha incredibilmente aspettato fino ad oggi per imbarcarsi in una pubblicazione da solista.

SONGS OF SILENCE TRACKLISTING

Cathedral

White Rabbit

Passage

Imminent

Red Planet

The Lamentations of Jeremiah

Mitosis

Blackleg

Scarper

Last Transmission