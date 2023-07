The WHO: esce il 15 settembre “Who’s Next’/‘Life House” in versione Deluxe e altri formati

La suite di canzoni degli Who in cui, più di mezzo secolo fa, Pete Townshend previde la nascita di internet, della realtà virtuale e del lockdown a causa della pandemia, sarà per la prima volta disponibile come concepita originariamente dallo stesso Townshend.

155 brani in totale, di cui 89 inediti e 57 con nuovi remix: un cofanetto dedicato ai fan del quartetto britannico che contemporaneamente affascinerà anche un nuovo pubblico, con il quadro completo dell’incredibile e preveggente opera di Townshend e la sua descrizione visionaria di un futuro che si è per molti versi avverato. Who’s Next/Life House contiene tutte le composizioni nelle loro numerose fasi di sviluppo dell’audace progetto Life House, lavoro iniziato nel 1969 subito dopo la pubblicazione dell’epico doppio album Tommy degli Who, e dell’indiscusso classico album del 1971 in cui si è evoluto, Who’s Next.

Who’s Next/Life House descrive la straordinaria visione di Townshend di un mondo assediato dalla catastrofe climatica e dall’inquinamento, che porta a una limitazione della libertà personale, un aspetto che sarà fin troppo familiare alla generazione della pandemia. Molti decenni prima, l’opera musicale descrive in dettaglio come una popolazione possa essere sedotta e poi sedata dall’accesso a una rete d’intrattenimento, convogliata in ogni casa tramite l’uso della realtà virtuale.

Nella sua introduzione a queste nuove pubblicazioni, Townshend descrive Life House come “una portentosa polemica sull’avvento di una nazione afflitta dai problemi climatici e dall’inquinamento”. Spiega poi come “un governo opportunista e autocratico possa imporre un lock-down in cui ogni persona è collegata a una rete di intrattenimento”. La musica stessa diventa allora uno scomodo diversivo, “una vera e propria ribellione alla sottomissione della popolazione in giacca e cravatta”, con conseguenze affascinanti. Canzoni che descrivevano un mondo distopico in cui corporazioni senza volto controllano le nostre vite potevano essere considerate fantascientifiche all’epoca, ma sono diventate poi documentari simili alla realtà.

Il progetto non realizzato, che Townshend aveva concepito in parte come sceneggiatura di un film e in parte come un esperimento musicale, lo portò sull’orlo di un crollo nervoso. Ma, come scrive, “dal progetto è sbocciata musica meravigliosa e l’idea mi ha sempre affascinato, in parte perché molti dei fili della finzione sembrano diventare realtà”.

Si potrà finalmente ascoltare come quel concept album si sia poi trasformato in Who’s Next, un disco considerato non solo uno dei più grandi album nella straordinaria discografia della band, ma anche un momento fondamentale nella storia della musica. Qui, l’istintiva e scintillante coesione degli Who raggiunse il suo apice e la brillante creatività di Townshend, uno dei grandi autori del rock, animata in modo elettrizzante dalle insuperabili performance vocali di Roger Daltrey, dalle viscerali e fluide linee di basso di John Entwistle e dalla straripante potenza di Keith Moon alla batteria.

L’edizione Super Deluxe di Who’s Next/Life House conterrà 10 CD, tutti rimasterizzati dai nastri originali da Jon Astley, più un Blu-ray Audio disc con nuovi remix Atmos e 5.1 surround di Who’s Next e altre 14 bonus track a cura di Steven Wilson.

Gli highlight del box set includono i demo di Townshend per Life House; le session di registrazione degli Who al Record Plant di New York nel 1971; le session agli Olympic Studios di Londra del 1970 al 1972; e, per la prima volta, due concerti completi del 1971, uno al Young Vic Theatre di Londra e uno al Civic Auditorium di San Francisco. Momenti senza tempo di quelle session e performance includono “Baba O’Riley”, “Behind Blue Eyes” e “Won’t Get Fooled Again”, brani che diventeranno classici dei concerti degli Who.

Il cofanetto contiene inoltre un book di 100 pagine con l’introduzione di Townshend e nuove note bio-discografiche di Andy Neil e Matt Kent. Incluso anche Life House – The Graphic Novel, un libro di 170 pagine supervisionato da Townshend che racconta la storia dietro il progetto. Completano il box un poster di un concerto degli Who a Sunderland (7 maggio 1970), un altro poster di un concerto al Denver Coliseum (10 dicembre 1971), le repliche del programma del concerto del Rainbow Theatre di Londra (4 novembre 1971) e del programma del tour della band in UK di ottobre/novembre 1971, un set di quattro spille da collezione e una foto a colori degli Who con autografi stampati.

Saranno inoltre disponibili:

· due edizioni limitate in vinile, 4 LP (con il concerto completo di San Francisco del 1971) e 3 LP (Who’s Next + i Life House demos di Townshend)

· L’album originale Who’s Next in CD rimasterizzato e doppio CD con highlight dei brani inediti

· LP half-speed remastered agli Abbey Road Studios

· LP con audio rimasterizzato in tre differenti versioni, due con vinile colorato ed una standard con vinile black.