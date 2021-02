THE WHITE STRIPES è uscito “Greatest Hits” con 26 brani dell’iconico duo rock

Third Man Records e Columbia Records rivelano la track list del Greatest Hits dei White Stripes: la prima antologia ufficiale dell’iconico duo rock, Jack e Meg White, che raccoglie 26 brani precedentemente pubblicati durante tutta la loro carriera, come “Seven Nation Army”, “Fell In Love With A Girl”, “Apple Blossom” e tanti altri.



La pubblicazione della track list del Greatest Hits viene accompagnata dall’anteprima di un nuovissimo video musicale animato del brano “Apple Blossom“, diretto da Wartella (Cartoon Network’s Mad). Proprio di recente la band ha reso disponibile dai propri archivi anche una performance live inedita di “Ball and Biscuit” registrata durante il concerto del 22 ottobre 2003 allo Shibuya-AX di Tokyo, in Giappone.

THE WHITE STRIPES – Greatest Hits – Tracklist

Let’s Shake Hands The Big Three Killed My Baby Fell In Love With A Girl Hello Operator I’m Slowly Turning Into You The Hardest Button To Button The Nurse Screwdriver Dead Leaves And The Dirty Ground Death Letter We’re Going To Be Friends The Denial Twist I Just Don’t Know What To Do With Myself Astro Conquest Jolene Hotel Yorba Apple Blossom Blue Orchid Ball And Biscuit I Fought Piranhas I Think I Smell A Rat Icky Thump My Doorbell You’re Pretty Good Looking (For A Girl) Seven Nation Army

