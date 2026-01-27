Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

JACK WHITE: a giugno 2026 in concerto a Lignano Sabbiadoro (UD) e Lido di Camaiore (LU)

Published

Dopo l’annuncio del concerto del 19 giugno a La Prima Estate, Jack White conferma una seconda data italiana per l’estate 2026.

La data:
21 giugno 2026 Lignano Sabbiadoro, Arena Alpe Adria

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4jYjwum

Figura centrale della musica contemporanea, Jack White è riconosciuto per l’intensità e il coinvolgimento delle sue performance dal vivo e per un percorso artistico che attraversa rock, blues e sperimentazione.

Fondatore dei The White Stripes, con cui ha segnato profondamente la scena musicale dei primi anni Duemila, ha costruito nel tempo anche una solida carriera solista, caratterizzata da una forte identità sonora e da una continua ricerca artistica.

Nel 2025 The White Stripes sono stati ufficialmente inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, un riconoscimento che sottolinea l’impatto duraturo del progetto e il ruolo di Jack White nella storia della musica rock. Un traguardo che si affianca a una discografia ampia e a un’attività live costante, molto apprezzata dal pubblico internazionale.

JACK WHITE

19-06-2026 – LIDO DI CAMAIORE (LU) La Prima Estate

21-06-2026 – LIGNANO SABBIADORO (UD) Arena Alpe Adria

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4jYjwum

In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Festival

La Prima Estate 2026 annuncia JACK WHITE, Wet Leg, Emiliana Torrini e i Sleaford Mods

Il festival di Lido di Camaiore svela il quarto headliner e arricchisce con nuovi nomi una prestigiosa line up internazionale che già vanta Nick...

24/11/2025

Dischi

THE WHITE STRIPES: esce l’11 luglio in doppio vinile “Get Behind Me Satan”

In occasione del suo 20° anniversario, l’11 luglio esce in vinile a tiratura limitata “GET BEHIND ME SATAN”, quinto album in studio di THE WHITE...

30/06/2025
Migliori Album 2024 Migliori Album 2024

Musica

I migliori album del 2024 secondo la redazione di RockOn.it

Come ogni Natale, arriva la classifica dei cinque album dell'anno secondo la redazione di RockOn. Spoiler: si, ci sono piaciuti proprio quelli lì.

25/12/2024

Dischi

The WHITE STRIPES festeggiano i 20 anni del quarto album “Elephant”

I White Stripes celebrano il 20° anniversario del loro storico quarto album in studio del 2003, Elephant, con l’uscita di una nuova edizione in digitale e un...

10/03/2023