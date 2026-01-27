JACK WHITE: a giugno 2026 in concerto a Lignano Sabbiadoro (UD) e Lido di Camaiore (LU)

Dopo l’annuncio del concerto del 19 giugno a La Prima Estate, Jack White conferma una seconda data italiana per l’estate 2026.

La data:

21 giugno 2026 Lignano Sabbiadoro, Arena Alpe Adria

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4jYjwum

Figura centrale della musica contemporanea, Jack White è riconosciuto per l’intensità e il coinvolgimento delle sue performance dal vivo e per un percorso artistico che attraversa rock, blues e sperimentazione.

Fondatore dei The White Stripes, con cui ha segnato profondamente la scena musicale dei primi anni Duemila, ha costruito nel tempo anche una solida carriera solista, caratterizzata da una forte identità sonora e da una continua ricerca artistica.

Nel 2025 The White Stripes sono stati ufficialmente inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, un riconoscimento che sottolinea l’impatto duraturo del progetto e il ruolo di Jack White nella storia della musica rock. Un traguardo che si affianca a una discografia ampia e a un’attività live costante, molto apprezzata dal pubblico internazionale.

JACK WHITE

19-06-2026 – LIDO DI CAMAIORE (LU) La Prima Estate

21-06-2026 – LIGNANO SABBIADORO (UD) Arena Alpe Adria

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4jYjwum