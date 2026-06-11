Connect with us

Ciao cosa stai cercando?

Dischi

JACK WHITE annuncia il nuovo album ‘Frozen Charlotte’, in uscita il 10 Luglio

Published

JACK WHITE | photo credit - David James Swanson
JACK WHITE | photo credit - David James Swanson

Jack White non ha bisogno di presentazioni, è uno dei più grandi musicisti in circolazione e sinonimo di qualità come pochi altri nomi contemporanei.

Frozen Charlotte’, settimo album in studio di Jack White, mostra il membro della Rock and Roll Hall of Fame al massimo della sua forma. Al suo fianco una band straordinaria composta da Patrick Keeler alla batteria, Dominic Davis al basso e Bobby Emmett alle tastiere, reduce da un tour di concerti acclamati all’unanimità, con un affiatamento ormai rovente. 

Invece di concedersi una pausa dopo il “lavoro ben fatto”, il gruppo è entrato direttamente in studio, dando vita a quello che sarebbe diventato ‘Frozen Charlotte’. Registrato ai Third Man Studios di Nashville, il disco raccoglie e rilancia l’energia ruvida, selvaggia e frenetica che aveva caratterizzato il celebrato album del 2024, ‘No Name’. Composto da 13 brani dal carattere e dal tono distinti, ‘Frozen Charlotte’ è un concentrato di rock and roll ad alto voltaggio, sempre attraversato da solide radici blues. Un lavoro che parla direttamente ai fan di lunga data, ma che allo stesso tempo apre una porta accogliente ai nuovi ascoltatori.

L’artista di Detroit si esibirà dal vivo in Italia a Giugno, headliner a La Prima Estate Festival e all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro.

19 giugno – Camaiore (Lucca) – La Prima Estate

21 giugno – Lignano Sabbiadoro (Udine) – Arena Alpe Adria

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4jYjwum

Frozen Charlotte’ sarà disponibile in vinile nero standard e in edizione limitata “Ice Blue” per i negozi indipendenti. Il disco uscirà anche in formato CD e cassetta.

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

JACK WHITE | photo credit - David James Swanson JACK WHITE | photo credit - David James Swanson

Concerti

JACK WHITE torna con i nuovi brani “G.O.D. and the Broken Ribs” e “Derecho Demonico”

Il chitarrista membro della Rock & Roll Hall of Fame, uno dei più famosi musicisti oggi in circolazione, domani sarà ospite per la sesta...

07/04/2026

Concerti

JACK WHITE: a giugno 2026 in concerto a Lignano Sabbiadoro (UD) e Lido di Camaiore (LU)

Dopo l’annuncio del concerto del 19 giugno a La Prima Estate, Jack White conferma una seconda data italiana per l’estate 2026. La data:21 giugno...

27/01/2026

Festival

La Prima Estate 2026 annuncia JACK WHITE, Wet Leg, Emiliana Torrini e i Sleaford Mods

Il festival di Lido di Camaiore svela il quarto headliner e arricchisce con nuovi nomi una prestigiosa line up internazionale che già vanta Nick...

24/11/2025
Migliori Album 2024 Migliori Album 2024

Musica

I migliori album del 2024 secondo la redazione di RockOn.it

Come ogni Natale, arriva la classifica dei cinque album dell'anno secondo la redazione di RockOn. Spoiler: si, ci sono piaciuti proprio quelli lì.

25/12/2024