JACK WHITE annuncia il nuovo album ‘Frozen Charlotte’, in uscita il 10 Luglio

Jack White non ha bisogno di presentazioni, è uno dei più grandi musicisti in circolazione e sinonimo di qualità come pochi altri nomi contemporanei.

‘Frozen Charlotte’, settimo album in studio di Jack White, mostra il membro della Rock and Roll Hall of Fame al massimo della sua forma. Al suo fianco una band straordinaria composta da Patrick Keeler alla batteria, Dominic Davis al basso e Bobby Emmett alle tastiere, reduce da un tour di concerti acclamati all’unanimità, con un affiatamento ormai rovente.

Invece di concedersi una pausa dopo il “lavoro ben fatto”, il gruppo è entrato direttamente in studio, dando vita a quello che sarebbe diventato ‘Frozen Charlotte’. Registrato ai Third Man Studios di Nashville, il disco raccoglie e rilancia l’energia ruvida, selvaggia e frenetica che aveva caratterizzato il celebrato album del 2024, ‘No Name’. Composto da 13 brani dal carattere e dal tono distinti, ‘Frozen Charlotte’ è un concentrato di rock and roll ad alto voltaggio, sempre attraversato da solide radici blues. Un lavoro che parla direttamente ai fan di lunga data, ma che allo stesso tempo apre una porta accogliente ai nuovi ascoltatori.

L’artista di Detroit si esibirà dal vivo in Italia a Giugno, headliner a La Prima Estate Festival e all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro.

19 giugno – Camaiore (Lucca) – La Prima Estate

21 giugno – Lignano Sabbiadoro (Udine) – Arena Alpe Adria

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4jYjwum

‘Frozen Charlotte’ sarà disponibile in vinile nero standard e in edizione limitata “Ice Blue” per i negozi indipendenti. Il disco uscirà anche in formato CD e cassetta.