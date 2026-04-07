JACK WHITE torna con i nuovi brani “G.O.D. and the Broken Ribs” e “Derecho Demonico”

Il chitarrista membro della Rock & Roll Hall of Fame, uno dei più famosi musicisti oggi in circolazione, domani sarà ospite per la sesta volta al ‘Saturday Night Live’ della NBC, in una speciale puntata condotta da Jack Black. I nuovi brani ‘G.O.D. and the Broken Ribs’ e ‘Derecho Demonico’ saranno presto disponibili su 7” vinile nero.

Jack White si esibirà dal vivo in Italia all’inizio dell’estate:

19 giugno – Camaiore (Lucca) – La Prima Estate

21 giugno – Lignano Sabbiadoro (Udine) – Arena Alpe Adria

Prodotti da Jack White stesso e registrati con la sua storica live band composta da Patrick Keeler (batteria), Dominic Davis (basso) e Bobby Emmet (tastiere), i nuovi brani ‘G.O.D. and the Broken Ribs’ e ‘Derecho Demonico’ segnano il ritorno discografico del chitarrista di Detroit e il primo materiale inedito dal 2024. Un anno segnato dalla pubblicazione dell’acclamato ‘No Name’, sesto album in studio di White, nominato ai Grammy del 2025 come Best Rock Album (la sua 34ª nomination da solista e la 46ª in totale, con ben 16 premi vinti in carriera). Su ‘No Name’ erano presenti due singoli arrivati al #1 dell’airplay rock americano, ‘That’s How I’m Feeling’ e ‘Archbishop Harold Holmes’.

Dopo aver trascorso gran parte del 2024 e del 2025 in tour tra Nord America, Europa, Regno Unito e Giappone con il suo epico No Name Tour, White tornerà on the road quest’estate con nuove date internazionali e partecipazioni come headliner ai principali festival in Europa, Stati Uniti e Asia, Italia compresa con ben due date a Giugno (headliner a La Prima Estate Festival il 19 Giugno, e all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro il 21 Giugno).



Inoltre, nell’ottobre 2024 è stata pubblicata l’antologia ‘Jack White Collected Lyrics and Selected Writing Volume 1’, libro che raccoglie poesie e scritti inediti di White, foto rare ed esclusive. L’antologia include anche i testi delle canzoni della carriera solista di White, oltre al suo lavoro con The Raconteurs, The Dead Weather e altre collaborazioni.