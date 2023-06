THE SMILE presentano il nuovo singolo “Bending Hectic”

The Smile – Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Skinner – pubblicano un nuovo singolo, ‘Bending Hectic‘.

Il singolo è stato registrato agli Abbey Road Studios di Londra all’inizio di quest’anno e prodotto da Sam Petts-Davies con l’aggiunta degli strumenti ad arco della London Contemporary Orchestra. Il brano è stato presentato per la prima volta dai The Smile durante l’esibizione al Montreux Jazz Festival nel 2022 e, pur non essendo stato incluso nel successivo album dal vivo The Smile (Live at Montreux Jazz Festival, July 2022), è diventato un fenomeno tra fan e critici che ne hanno richiesto la pubblicazione. Dopo un anno di attesa, ‘Bending Hectic’ viene pubblicato oggi in formato digitale via XL Recordings.

Primo brano di musica nuova dei The Smile nel 2023, il singolo segue l’acclamato album di debutto del 2022, A Light For Attracting Attention, nominato tra i migliori album del 2022 da Pitchfork, Uncut, MOJO, Rough Trade, Billboard, New York Times, Consequence e molti altri.



Domani la band si imbarcherà in un lungo tour in Nord America. Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Skinner daranno il via alla tournée di 16 date mercoledì 21 giugno con la loro prima esibizione in assoluto a Città del Messico. Dopo due serate si sposteranno negli Stati Uniti e in Canada, segnando il debutto dal vivo dei The Smile in ogni città in cui suoneranno ad eccezione di New York, dove torneranno come headliner al Forest Hills Stadium il 7 luglio.

Dopo la tournée, la band tornerà in studio per continuare a lavorare su nuovo materiale.