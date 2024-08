THE SMILE: esce il 4 ottobre il nuovo album ‘Cutouts’

Oggi i The Smile (Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Skinner) annunciano i dettagli del nuovo album intitolato Cutouts, in uscita il 4 ottobre su XL Recordings, e pubblicano due nuovi brani “Foreign Spies” e “Zero Sum,” con il video di “Zero Sum”, diretto dall’artista Weirdcore. I brani precedentemente pubblicati “Don’t Get Me Started” e “The Slip”, sono disponibili in edizione limitata in vinile 12’’ nei negozi di dischi.

Cutouts è il terzo album in studio dei The Smile, dopo Wall of Eyes e l’album di debutto A Light For Attracting Attention del 2022, ed è il loro secondo album in studio in meno di un anno.

L’album contiene 10 nuove tracce, è stato prodotto da Sam Petts-Davies e registrato a Oxford e agli Abbey Road Studios nello stesso periodo di Wall Of Eyes. Gli arrangiamenti d’archi sono a cura della London Contemporary Orchestra e la copertina dell’album è stata dipinta durante le registrazioni da Stanley Donwood e Thom Yorke.

Al di fuori dei The Smile, Thom Yorke ha pubblicato la colonna sonora originale per il film di Daniele Luchetti Confidenza e ha annunciato date del tour da solista in Nuova Zelanda, Australia, Singapore e Giappone, Jonny Greenwood ha debuttato con un nuovo lavoro, “X Years of Reverb”, alla Octagon Chapel di Norwich, e sta scrivendo la colonna sonora per il prossimo film di Paul Thomas Anderson, The Battle of Baktan Cross.

Tom Skinner ha pubblicato Voices of Bishara Live at “mu” ed è attualmente in tour da solista.