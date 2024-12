THE CURE: esce il 13 dicembre il disco dal vivo “Songs of a Live World: Troxy London MMXXIV”

Lo scorso 1 Novembre è stato pubblicato l’acclamatissimo album dei THE CURE “SONGS OF A LOST WORLD”, primo disco di inediti della band in 16 anni e il primo ad avere raggiunto la #1 in UK dal 1992. Durante la serata del giorno di uscita la band ha performato il disco dal vivo al Troxy di Londra di fronte ad un pubblico di 3000 fan, con oltre un milione di persone connesse alla live stream globale.

L’emozionante show titolato “SONGS OF A LIVE WORLD : TROXY LONDON MMXXIV” sarà pubblicato il 13 Dicembre e il ricavato verrà devoluto a favore di War Child (https://www.warchild.org.uk).

Il live sarà disponibile in CD, LP nero e musicassetta nera. Disponibile anche la versione con album originale e album live in 2CD, 2LP e 2 musicassette. Tutte le versioni sono pre-ordinabili sullo shop ufficiale di Universal Music Italia e saranno spedite dal 13 Dicembre 2024 ad eccezione del vinile e doppio vinile, disponibili dal 14 Febbraio 2025.

Formatisi nel 1978, nella loro carriera i The Cure hanno venduto oltre 30 milioni di dischi, si sono esibiti quattro volte come headliner al Glastonbury e sono entrati a far parte della Rock And Roll Hall of Fame nel 2019. I The Cure sono considerati una delle band inglesi più influenti mai esistite.

“SONGS OF A LOST WORLD” è stato scritto e arrangiato da Robert Smith, prodotto e mixato da Robert Smith & Paul Corkett e suonato dai The Cure, ovvero Robert Smith: Voce / chitarra / basso a 6 corde / tastiere, Simon Gallup: Basso, Jason Cooper: Batteria / percussioni, Roger O’Donnell: Tastiere, Reeves Gabrels: Chitarra.

“SONGS OF A LIVE WORLD: TROXY LONDON MMXXIV” vede la partecipazione anche di Perry Bamonte alla chitarra / tastiere / basso a 6 corde.