I THE CURE fanno la storia: “Boys Don’t Cry” supera il miliardo di streaming

Boys Don’t Cry dei The Cure è diventato il primo brano della band a raggiungere un miliardo di streaming su Spotify e ha anche raggiunto le classifiche TikTok in UK e USA.

Per festeggiare, il brano viene ripubblicato in 3 versioni Limited Edition: su 12″, vinile 7″ e CD, oltre naturalmente alla sua disponibilità sulle piattaforme di streaming.

Inizialmente pubblicato come singolo nell’estate del 1979, Boys Don’t Cry divenne la traccia principale dell’edizione statunitense dell’album di debutto della band, Three Imaginary Boys.

Può essere considerata una delle tracce-simbolo della band, raggiunse il successo internazionale nel 1986, quando Robert Smith registrò nuovamente la voce e remixò la backing track. Sebbene questa nuova versione sia nata per promuovere la raccolta Staring At The Sea – The Singles, l’LP stesso conteneva la registrazione originale, e la versione 7 pollici di Boys Don’t Cry (New Voice – New Mix), ora ribattezzata Boys Don’t Cry (86 Mix), viene oggi pubblicata digitalmente per la prima volta.

La rimasterizzazione è stata curate da Matt Colton.

Formatisi nel 1978, i Cure hanno venduto oltre 30 milioni di album in tutto il mondo, sono stati quattro volte headliner del Glastonbury Festival e sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2019. Sono considerati una delle band inglesi più influenti di sempre. La prossima estate suoneranno in tutta Europa e Robert Smith curerà i Teenage Cancer Trust Shows alla Royal Albert Hall dal 23 al 29 marzo, che vedranno la partecipazione di Elbow, Mogwai, Manic Street Preachers, My Bloody Valentine, Garbage, Wolf Alice e molti altri.

Pre-ordina > https://shop.universalmusic.it/collections/the-cure

THE CURE – BOYS DON’T CRY (86 MIX)

CD & DIGITAL

DISPONIBILE DAL 6 MARZO

1. Boys Don’t Cry (86 Mix) [2026 Remaster]

2. Plastic Passion (79 Mix) [2026 Remaster]

3. Pillbox Tales (86 Mix) [2026 Remaster]

4. Do The Hansa (86 Mix) [2026 Remaster]

5. Boys Don’t Cry (86 12″ Mix) [2026 Remaster]

12” SINGLE*

DISPONIBILE DAL 24 APRILE

A-SIDE

A1. Boys Don’t Cry (86 Mix) [2026 Remaster]

A2. Boys Don’t Cry (86 12″ Mix) [2026 Remaster]

B-SIDE

B1. Plastic Passion (79 Mix) [2026 Remaster]

B2. Pillbox Tales (86 Mix) [2026 Remaster]

B3. Do The Hansa (86 Mix) [2026 Remaster]

7” SINGLE*

DISPONIBILE DAL 21 APRILE

A-SIDE

A. Boys Don’t Cry (86 Mix) [2026 Remaster]

B-SIDE

B1. Pillbox Tales (86 Mix) [2026 Remaster]