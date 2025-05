THE CURE: esce il 13 giugno “Mixes of a Lost World”, con i remix dei brani del loro ultimo album

‘MIXES OF A LOST WORLD‘, ideata e composta da Robert Smith, è una nuova raccolta di remix dei brani tratti dall’acclamato album n.1 del 2024 dei The Cure, “SONGS OF A LOST WORLD”.

Il set contiene remix inediti di Four Tet, Paul Oakenfold, Orbital e molti altri, mentre l’edizione deluxe include remix aggiuntivi di Chino Moreno (Deftones), Mogwai e 65daysofstatic, tra gli altri.

Questa straordinaria raccolta uscirà il 13 giugno in versione digitale e fisica, e tutti i diritti d’autore dei The Cure saranno devoluti a War Child.

MIXES OF A LOST WORLD

‘MIXES OF A LOST WORLD’ sarà disponibile in edizione deluxe 3LP/3CD/3MC con le tracce “Artists” e “Remixers”. Il set di 3LP comprende tre LP in vinile nero bio masterizzato in half-speed da 180 g, una copertina ristampata e un poster pieghevole di grandi dimensioni; il triplo CD deluxe include un poster pieghevole; l’edizione limitata del set 3 musicassette ha o-card e obi-strip stampate individualmente ed è un’esclusiva dello shop Universal Music Italia.

L’edizione 2LP/2CD/2MC contiene solo i brani di “Remixers” ed è disponibile in un 2LP in vinile nero con copertina apribile; il doppio CD con custodia a 6 pannelli include un poster pieghevole; l’edizione limitata della doppia cassetta ha o-card e obi-strip stampati individualmente ed è anch’essa un’esclusiva dello shop Universal Music Italia.

Parlando di “MIXES OF A LOST WORLD”, Robert Smith ha dichiarato: “subito dopo Natale mi sono stati inviati un paio di remix non richiesti di brani di ‘Songs of a Lost World’ e mi sono piaciuti moltissimo. I The Cure hanno una storia intrecciata con tutti i tipi di musica dance, ed ero curioso di sapere come avrebbe suonato l’intero album reinterpretato da altri. Questa curiosità si è tradotta in un favoloso viaggio attraverso tutte e 8 le canzoni da parte di 24 meravigliosi artisti e remixer e va ben oltre le mie aspettative. Donare le nostre royalties di registrazione del progetto a War Child contribuisce a rendere ‘Mixes of a Lost World’ un’uscita ancora più speciale”.

Formatisi inizialmente nel 1978, i Cure hanno venduto oltre 30 milioni di album in tutto il mondo, sono stati headliner del festival di Glastonbury per quattro volte e sono stati inseriti nella Rock And Roll Hall of Fame nel 2019. Sono considerati una delle band più influenti mai uscite dal Regno Unito. Il primo album dei Cure dopo 16 anni, “Songs Of A Lost World”, ha raggiunto il primo posto in quindici Paesi e la top 5 in altri sette.

Andy Vella, collaboratore di lunga data dei Cure, ha “remixato” l’artwork dell’album che, come per “Songs Of A Lost World”, presenta “Bagatelle”, una scultura del 1975 di Janez Pirnat.