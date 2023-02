TAME IMPALA: esce il 26 maggio il box set celebrativo per i dieci anni di “Lonerism”

Sul finire del 2022 Lonerism, l’album storico dei Tame Impala, ha compiuto 10 anni e per celebrare l’evento la band ha eseguito l’album per intero al festival californiano Desert Daze. Oggi, viene annunciata la pubblicazione di Lonerism 10 Year Anniversary Box Set, prevista il 26 maggio con i preordini disponibili.

Il cofanetto di 3 LP contiene un libretto di 24 pagine, demo inedite di Lonerism e sessioni demo mai ascoltate prima.

L’artwork dell’edizione dell’anniversario è stato realizzato da Erin Knutson e Immanuel Yang, con fotografie aggiuntive di Matt Sav e Kevin Parker.

In un recente post su Instagram, Parker ha detto che è “difficile riassumere cosa significhi l’album per me. È stato un momento piuttosto speciale in cui facevo musica per me. In un certo senso, è stato il momento in cui mi sono veramente scoperto come artista.

Dopo l’esperienza di “Innerspeaker” ho avuto questo nuovo senso di una finalità… di una chiamata… o in qualsiasi modo tu voglia definirla. Mi ero finalmente concesso la possibilità di lasciare che la musica prendesse completamente il controllo su di me… per immergermi totalmente nel mio mondo di registrazioni. Ho avuto questo nuovo senso di libertà creativa. Mi sentivo libero di essere ambizioso, strano, pop, sperimentale, qualunque cosa, e non mi sentivo giudicato perché finalmente lo stavo facendo solo per me stesso e credevo in me stesso. …”

Lonerism, il secondo album in studio dei Tame Impala, è stato registrato sia nello studio di Kevin Parker a Perth che a Parigi. L’album ha ricevuto un 9.0 ‘Best New Music’ su Pitchfork: “Lonerism è mobile e gioioso, una colonna sonora per i momenti in cui cammini in centro e guardi l’insieme dei grattacieli, o guidi attraverso un passo di montagna su una strada statale… che incarna e sollecita uno stato vigile e passivo di psichedelia”. Nell’album sono contenuti i singoli “Elephant” e “Feels Like We Only Go Backwards”, che hanno ricevuto passaggi nelle radio in tutto il mondo e infinite sincronizzazioni per film e TV, catapultando i Tame Impala nel “mainstream”.

L’album è stato in cima alle classifiche di fine anno del 2012 ed è stato nominato “Miglior Album Alternativo” ai 56esimi GRAMMY Awards oltre ad aver vinto numerosi ARIA Awards. Dalla sua uscita Lonerism è stato certificato platino (ARIA), oro (RIAA) e platino in molti territori; ha raggiunto quasi 2 miliardi di stream globali.

