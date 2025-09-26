Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

TAME IMPALA ad Aprile 2026 in concerto a Torino e Bologna per il “Deadbeat Tour”

Tame Impala, il visionario progetto musicale di Kevin Parker, annuncia il suo ritorno live a Torino e Bologna

Published

Tame Impala | Photo by Irie Calkins
Tame Impala | Photo by Irie Calkins

Tame Impala, il visionario progetto musicale di Kevin Parker, annuncia il suo ritorno sulle scene con il nuovo album Deadbeat, in uscita il 17 ottobre 2025 su Columbia Records, e con un imponente tour europeo che lo porterà dal vivo anche in Italia per due appuntamenti esclusivi.

12 aprile 2026 Torino, Inalpi Arena
13 aprile 2026 Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Biglietti in vendita
su Ticketone > https://tidd.ly/4gJRKA7
Vivaticket Torino > https://tidd.ly/428B8vZ
Vivaticket Bologna > https://tidd.ly/42MALaD
e su > http://ticketmasteritalia.46uy.net/tameimpala

Biglietti disponibili dalle ore 10 di venerdì 3 ottobre.

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 1 ottobre.

Biglietti disponibili in esclusiva per gli iscritti a Comcerto Family e My Live Nation dalle ore 10 di giovedì 2 ottobre.

Con Deadbeat, il quinto disco in studio, Kevin Parker continua a reinventarsi, dando forma a una raccolta di esplorazioni psichedeliche dal respiro clubbing, tra minimalismo e groove trascinanti, unite a una scrittura immediata e ipnotica.

Realizzato tra la sua città natale Fremantle e lo studio Wave House a Injidup, in Australia Occidentale, il disco riflette un approccio più spontaneo e diretto da parte dell’artista, conosciuto per la sua ossessiva cura del dettaglio. Il risultato è un suono crudo e incisivo, arricchito da nuove sfumature vocali e da liriche che raccontano uno stato emotivo fragile e autoironico: un “eterno perdente” intrappolato in un loop di auto-sabotaggio, in cerca di evasione nella musica e nella festa.

Il progetto si ispira profondamente alla cultura rave australiana e al fenomeno dei bush doof, reinterpretandoli in chiave futura e primitiva al tempo stesso.

Ad accompagnare l’annuncio, Tame Impala pubblica oggi il nuovo singolo “Dracula”, disponibile in digitale e con videoclip diretto dall’artista multidisciplinare Julian Klincewicz. Il brano segue l’uscita di “Loser” (con video diretto da Kristofski e la partecipazione di Joe Keery) e di “End of Summer”, un’epopea di sette minuti che evoca l’estetica acid house della fine degli anni ’80 e delle feste libere degli anni ’90, riportata nel presente con la firma inconfondibile di Parker.

La musica di Tame Impala ha conquistato negli anni riconoscimenti di rilievo in tutto il mondo. Kevin Parker ha ottenuto quattro nomination ai GRAMMY Awards, portando a casa la vittoria nel 2024 grazie alla collaborazione con i Justice per il brano “Neverender”. In patria, l’Australia, ha collezionato ben 13 ARIA Awards e 27 nomination.

Ha vinto un BRIT Award come Best International Band e ha ottenuto nomination per due Billboard Music Awards e un American Music Award.

Anche oltreoceano il successo non è mancato: negli Stati Uniti diversi brani hanno raggiunto la vetta delle classifiche alternative, tra cui i singoli “Lost In Yesterday” e “Is It True”. L’inno generazionale “The Less I Know The Better” ha superato quota 2 miliardi di stream, entrando a pieno titolo nell’esclusivo Billionaires Club di Spotify.

Parallelamente alla sua produzione discografica, Parker si è imposto come autore e produttore di altissimo livello, collaborando con alcuni dei nomi più importanti della musica mondiale: da Dua Lipa a The Weeknd, da SZA a Lady Gaga, passando per Travis ScottMark RonsonGorillazThundercatKali UchisRihannaMiguelA$AP Rocky e molti altri.

TAME IMPALA – Tour 2026

DOMENICA 12 APRILE 2026 – TORINO – INALPI ARENA
INIZIO SHOW ORE 21.00
Corso Sebastopoli, 123, 10134 Torino TO

LUNEDÌ 13 APRILE 2026 – BOLOGNA – UNIPOL ARENA
INIZIO SHOW ORE 20.30
Via Gino Cervi, 2, 40033 Casalecchio di Reno BO

Biglietti in vendita
su Ticketone > https://tidd.ly/4gJRKA7
Vivaticket Torino > https://tidd.ly/428B8vZ
Vivaticket Bologna > https://tidd.ly/42MALaD
e su > http://ticketmasteritalia.46uy.net/tameimpala

Biglietti disponibili dalle ore 10 di venerdì 3 ottobre.

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 1 ottobre.

Biglietti disponibili in esclusiva per gli iscritti a Comcerto Family e My Live Nation dalle ore 10 di giovedì 2 ottobre.

In this article:,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Tame Impala Tame Impala

Dischi

TAME IMPALA: esce il 17 ottobre il quinto album “DEADBEAT”, guarda il nuovo video “Loser”

Uscirà il 17 ottobre “DEADBEAT”, il quinto e nuovo album di TAME IMPALA (Kevin Parker), già disponibile in pre-order. In questo album, Parker ha racchiuso una serie di...

05/09/2025

Dischi

TAME IMPALA: è uscito il nuovo singolo “End of Summer”

È uscito oggi “END OF SUMMER” (Columbia Records), il nuovo singolo di TAME IMPALA (Kevin Parker), che segna l’inizio di un nuovo percorso artistico, con Parker che ancora una...

27/07/2025
Royel Otis Milano - Hélio Gomes Royel Otis Milano - Hélio Gomes

Reportage Live

ROYEL OTIS a Milano: Nostalgia canaglia surfer– pop

Non c’è niente di meglio – dopo un martedì ancestrale – di un concertino e una pinta di birra, siamo tutti d’accordo vero? Coloro...

13/11/2024

Dischi

JUSTICE: esce il 26 aprile il nuovo album “Hyperdrama”

Il duo pubblica i primi due singoli tratti dall'album in uscita: "One Night/All Night starring Tame Impala" e "Generator".

31/01/2024