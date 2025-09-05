TAME IMPALA: esce il 17 ottobre il quinto album “DEADBEAT”, guarda il nuovo video “Loser”

Uscirà il 17 ottobre “DEADBEAT”, il quinto e nuovo album di TAME IMPALA (Kevin Parker), già disponibile in pre-order.

In questo album, Parker ha racchiuso una serie di esplorazioni club-psych estremamente potenti e alcuni dei suoi testi fino ad oggi più diretti e cerebrali. L’album è profondamente ispirato alla cultura bush doof e alla scena rave dell’Australia Occidentale, trasformando così Tame Impala in una sorta di primitivo atto rave del futuro.

Concepito in diverse location nel corso degli ultimi anni, “Deadbeat” è stato soprattutto realizzato tra la città natale di Parker, Fremantle, e il suo studio, Wave House a Injidup, nell’Australia Occidentale, nella prima metà del 2025.

L’album, un’opera che come sempre mostra l’altissimo livello delle abilità dell’artista, ha al suo interno anche una ritrovata spontaneità da parte del rinomato perfezionista. Ciò si manifesta in un chiaro minimalismo, con timbri sonori e texture musicali capaci di aggiungere una nuova dimensione al sound, oltre a una gamma vocale più ricca e giocosa che mai.

Dal punto di vista dei testi, in “Deadbeat” Parker esprime un senso di delusione senza fine, un ciclo incessante di negatività, come se, nonostante il tempo trascorso, non fosse mai riuscito a rimettersi davvero in carreggiata. Dopo aver ampiamente esplorato il concetto del tempo in “The Slow Rush” (2020), “Deadbeat” si concentra sulle più piccole sfumature delle emozioni quotidiane.

Somministrato insieme agli impulsi euforici e trascinanti della musica, “Deadbeat” presenta il rave come un’esplorazione interiore, un’automedicazione al posto della cura di sé, e il proseguire della festa come una sorta di beatitudine domestica. Perché la realtà può attendere un altro giorno (o due).

L’album conterrà anche il nuovo singolo “LOSER”, secondo estratto dopo “End Of Summer”, il cui video, diretto dall’artista multidisciplinare Julian Klincewicz.

“Loser” continua l’audace esplorazione di Parker di ritmo e sperimentazione sonora, basata sul meticoloso approccio che ha in studio e che da sempre ha caratterizzato la sua carriera. Il brano è accompagnato da un video diretto da KRISTOFSKI e interpretato dall’attore/musicista Joe Keery (Stranger Things, Fargo).

Prima di questo, Parker aveva già anticipato ai fan un assaggio di quello che potranno aspettarsi dal nuovo album, grazie alla pubblicazione di “End Of Summer”, che con i suoi richiami all’estate dell’acid house del 1989, i party della metà degli anni ’90, i bush doof nelle radure dell’entroterra australiano, ha portato indietro nel tempo gli ascoltatori.

“Loser” prosegue il viaggio di Parker in questo nuovo territorio sonoro, stratificando ritmi ipnotici che spingono il sound di Tame Impala sempre più avanti.

Attingendo alla ricchissima storia della musica dance, il suo lavoro trasforma il passato immaginato in un suono che appare al tempo stesso presente ed eterno, riaffermando Tame Impala come uno degli artisti più visionari della musica moderna.