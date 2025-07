TAME IMPALA: è uscito il nuovo singolo “End of Summer”

È uscito oggi “END OF SUMMER” (Columbia Records), il nuovo singolo di TAME IMPALA (Kevin Parker), che segna l’inizio di un nuovo percorso artistico, con Parker che ancora una volta espande i confini di questo progetto verso territori inesplorati.

Prendendo ispirazione dalla storia della musica dance, “End Of Summer” reinventa Tame Impala come una sorta di primitivo atto rave del futuro.

Il brano richiama l’estate dell’acid house del 1989, i party della metà degli anni ’90, i bush doof nelle radure dell’entroterra australiano: una storia immaginata, che diventa contemporaneamente qualcosa di presente ed eterno, restando comunque inconfondibilmente Tame Impala.

Il brivido dato dalla sperimentazione spontanea in studio, che ha caratterizzato le registrazioni di Tame Impala fin dall’inizio, qui è più evidente che mai, grazie alla maestria con cui Parker imprime il brano di quella scintilla che suona sottilmente manipolativa.

È online anche il video del brano, diretto dall’artista multidisciplinare Julian Klincewicz.

TAME IMPALA

Kevin Parker è emerso come una delle voci più influenti dell’ultimo decennio. Artista unico nel suo genere, è rinomato per aver creato un suono distintivo e personale, dando vita a paesaggi sonori capaci di superare i confini dei generi. Kevin Parker suona infatti ogni strumento e ricopre i ruoli di autore, produttore, mixer e ingegnere del suono nei suoi progetti.

È stato nominato a quattro GRAMMY Awards, vincendone uno grazie alla collaborazione con i Justice nel brano “Neverender” del 2024. Nel suo paese natale, l’Australia, ha conquistato ben 13 ARIA Awards su un totale di 27 nomination. Ha vinto il BRIT Award come Miglior Band Internazionale e ha ricevuto anche 2 nomination ai Billboard Music Awards e una nomination agli American Music Awards.

Numerosi brani di Tame Impala sono entrati nella Top 10 della US Alternative Radio, inclusi due numeri uno: “Lost In Yesterday” e “Is It True”. Il brano “The Less I Know The Better” è entrato a far parte del Billionaires Club, superando i 2 miliardi di stream, e il progetto ha ottenuto numerose certificazioni oro e platino in tutto il mondo.

Tame Impala ha calcato i palchi principali di festival e arene in tutto il mondo, pubblicando quattro album in studio: “InnerSpeaker”, “Lonerism”, “Currents” e il più recente “The Slow Rush”. Quest’ultimo ha raggiunto la prima posizione in diverse nazioni, diventando l’album con il miglior piazzamento in classifica di sempre per il progetto, sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, con 14 posizionamenti nella Top 10 a livello globale.

Come autore e produttore, Kevin Parker ha collaborato con artisti del calibro di Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Travis Scott, Mark Ronson, Gorillaz, Thundercat, Kali Uchis, 070 Shake, Rihanna, Miguel, A$AP Rocky e molti altri.