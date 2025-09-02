SOULFLY annunciano il nuovo album “CHAMA” in uscita il 24 ottobre 2025

Dalle giungle selvagge del Brasile fino alle distese aride dell’Arizona: i pionieri dell’extreme metal SOULFLY sono pronti a tornare con il loro tredicesimo album in studio, CHAMA, in uscita il 24 ottobre 2025 su Nuclear Blast Records.

Un disco che segna un ritorno alle radici spirituali della band, mantenendo al contempo un’energia moderna e vitale, frutto della visione artistica di Max Cavalera, capace ancora una volta di sorprendere con riff potenti, tribali e carichi di groove, marchio di fabbrica che ha reso unico il suono dei Soulfly in tutto il mondo.

Come anticipazione del nuovo lavoro, la band ha pubblicato il primo singolo “Storm The Gates”, un vero e proprio grido di battaglia contro il controllo e l’avidità. Un brano pesante, primordiale e senza compromessi, che richiama la forza ancestrale e unisce la tribù nella ribellione.

Max Cavalera ha commentato:

“Chama è la parola brasiliana che significa ‘fiamma’, ma anche ‘chiamata’. Rispetto ad Alex Pereira per aver utilizzato Itsari nelle sue entrate UFC. Chama è ispirato dall’energia di questo momento. Questo disco è il suono del fuoco dei Soulfly! Non vedo l’ora di suonare questi brani dal vivo per la Tribù! Chama!”

Anche il batterista Zyon Cavalera ha aggiunto:

“Con ogni disco dei Soulfly a cui ho preso parte sento la mia evoluzione in tempo reale. Questo non ha fatto eccezione: per la prima volta mi sono occupato in buona parte della produzione. Spingere la band verso territori inesplorati è stato incredibile e non vedo l’ora di continuare a lavorare sulla produzione anche in futuro.”

Con CHAMA, i Soulfly riaffermano ancora una volta la loro capacità di fondere spiritualità e aggressività, tradizione tribale e modernità metal, accendendo una fiamma destinata a bruciare potente nelle orecchie e nei cuori dei fan