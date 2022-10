SAVANA FUNK: esce il 14 ottobre il nuovo album “Ghibli”, annunciate le prime date del tour

I SAVANA FUNK sono pronti a tornare sulle scene con un nuovo attesissimo album, “Ghibli”, in uscita in digitale il prossimo 14 ottobre per Garrincha GoGo e già disponibile in pre-order nelle speciali edizioni limitate in formato Vinile Nero e in formato cassetta.

«Ghibli è il vento caldo e secco che soffia dal deserto verso il Mediterraneo». Con queste parole la band formata da Aldo Betto, Blake Franchetto e Youssef Ait Bouzza descrive la sua ultima opera. Un album che guarda al sud, ai colori e ai suoni di quella parte del mondo, lasciandosi guidare da un elemento centrale: il vento che canta, bisbiglia, travolge e porta con sé. Il vento che pulisce i pensieri e scompiglia i capelli e le idee.

Il vento del deserto che trascina la sabbia nel mare e, così facendo, contamina arie e sostanze. Una forza trainante e al tempo stesso consolatoria; proprio come la musica del trio, capace di far convivere culture e mondi diversi, armoniosamente sospesi tra presente e passato, tra Europa e Africa.

Anticipato già dal singolo “Elephant” e dalla title-track “Ghibli”, rilasciati negli scorsi mesi, nell’album la contaminazione sonora si esprime tramite la fusione di groove e melodie, in un incedere ritmico che attinge all’elettronica e pone al centro la componente del ballo. Così le 10 tracce del disco si muovono seguendo un movimento continuo, magmatico e mai uguale. Un percorso che rispecchia il processo diveniente della vita reale, terrena, materiale, che è solida e liquida al contempo.

Composto durante il lunghissimo inverno pandemico del 2020-2021, il disco sposta il proprio baricentro sonoro dal quartetto del precedente album “Tindouf” all’originaria formazione in trio, restituendo un suono più minimale, a tratti affilato, ma sempre molto intenso.

Di ritorno da un lungo e affollato tour estivo che li ha visti esibirsi in alcuni dei maggiori festival accanto ad artisti del calibro di Red Hot Chili Peppers e Kokoroko, oltre ad aver partecipato a ben due appuntamenti del Jova Beach Party, i Savana Funk sono pronti a tornare sul palco per presentare l’ultimo album con un nuovo tour – curato da Antenna Music Factory e in partenza il 14 ottobre da Cavriago – che toccherà l’intero Stivale regalando esibizioni sempre più potenti e coinvolgenti, fino alla fine dell’inverno.

SAVANA FUNK – “GHIBLI TOUR” (Calendario in aggiornamento)

14/10 Circolo Kessel – CAVRIAGO (RE)

15/10 Fine Di Mondo Festival – VERONA

21/10 Arci DUDE – SOLIERA (MO)

22/10 Biko – MILANO

23/10 Mama’s Club – RAVENNA

04/11 Latteria Molloy – BRESCIA

18/11 Urban Club – PERUGIA

19/11 Cap10100 – TORINO

24/11 Monk Club – ROMA

25/11 Mood – RENDE (CS)

02/12 Locomotiv – BOLOGNA

09/12 Pedro – PADOVA

10/12 La Limonaia – FUCECCHIO (FI)

04/01 Sonica – SIRACUSA

05/01 Teatro Naselli – COMISO (RG)

06/01 Candelai – PALERMO

07/01 MA – CATANIA

14/01 The Cage – LIVORNO