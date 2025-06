SAMUEL pubblica “Maree”: il nuovo album tra clubbing ed emozioni profonde

Elettronico e visionario, Maree segna un nuovo capitolo solista per l’artista, per la prima volta affiancato dall’etichetta indipendente Asian Fake. L’album è un’onda sonora che alterna slanci clubbing e introspezioni malinconiche, dove la cassa dritta si fonde con paesaggi sonori dilatati e una scrittura lirica potente e poetica. Un’elettronica d’autore che vibra nel buio, il disco nasce per far ballare e riflettere, in perfetto equilibrio tra club culture e songwriting esistenziale.

Racconta Samuel “Negli ultimi due anni ho suonato ovunque, ho ascoltato tantissima musica club. Sono tornato alle mie origini: il dancefloor. Maree nasce da lì, ma attraversa anche il pop più estremo, il cantautorato, la techno. È un viaggio che chiude un ciclo e ne apre un altro, dove ogni suono è un’onda che riporta alle radici. Non è solo un disco, è il racconto sincero di dove sono stato e di chi sono oggi.”

Nei mesi passati ci ha regalato un assaggio di questo nuovo progetto con i brani “Sol dell’Avvenire” pubblicato il 25 aprile – un viaggio ipnotico tra melodia e groove e sonorità tech house – e “Mare Nero” uscito il 30 maggio – un’ondata di synth, drum machine e linee di chitarre taglienti, che nasconde una riflessione sociale – accompagnato dal videoclip, diretto da Jacopo Farina, che alterna spaccati di vita veneziana a momenti di pura libertà all’interno di un club underground.

Samuel è autore, compositore, co-fondatore e cantante dei Subsonica, con cui ha pubblicato dieci album originali (il prossimo attualmente in lavorazione) e calcato i palchi più importanti di Italia e Europa. Nel corso della sua carriera ha dato vita ai Motel Connection, firmando anche colonne sonore e fondando due etichette di musica techno. Nel 2017 ha debuttato da solista con l’album “Il codice della bellezza”, seguito da “Brigata Bianca” (2021) e da un’intensa attività live. La sua anima elettronica torna ora a brillare con il nuovo disco Maree.

Samuel suonerà in tutta Italia quest’estate: da Ama Festival in Veneto a Polifonic in Puglia alternando live e dj set su vari palchi delle città dello stivale.

SAMUEL LIVE 2025 – TOUR ESTIVO

DJ SET

22.06 – BRA (Krakatoa), Bra

28.06 – Lumen, Campo Marzo (VI)

05.07 – Radio Deejay Festival, Trani

06.07 – Finisterre Beach, Marina di Ravenna

10.07 – Mengo Music Fest, Arezzo

11.07 – Marina di Pisa

12.07 – Edipore Splash, Venezia

24.07 – Modena

02.08 – ADP Event, La Punta Beach Club, Torre Faro (ME)

08.08 – Doble Flavor Festival, Caorle

09.08 – Space, Riccione

10.08 – Bande a Sud, Trepuzzi (LE)

17.08 – Base Open Air Club, Sistiana (TS)

23.08 – AMA Festival, Romano d’Ezzelino (VI)

24.08 – Edipore, Lido

13.09 – E1, Londra

LIVE SET

29.06 – Woodoo Festival, Cassano Magnago (VA)

25.07 – Diorama Festival, San Salvo (CH)

26.07 – Polifonic, Valle d’Itria

29.08 – Cogoleto (GE)

11.09 – Castello Sforzesco, Milano

20.09 – Formigine (MO)