‘The Foundations of Decay’ è il primo nuovo brano dei My Chemical Romance da ‘Fake Your Death’ del 2014.

La band farà il suo ritorno on the road il 16 maggio da St. Austell, in UK, all’Eden Project. Per poi arrivare in Italia il prossimo giugno:

Sabato 4 Giugno 2022 – BOLOGNA Sonic Park

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/mcr2020