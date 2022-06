MY CHEMICAL ROMANCE: foto e scaletta del concerto al Bologna Sonic Park

Foto di Andrea Ripamonti

Inizia con ‘The Foundations of Decay’, primo nuovo brano dei My Chemical Romance da ‘Fake Your Death’ del 2014, il concerto di Bologna della band del New Jersey.

Sono state una delle band più celebri del movimento emo del Nuovo Millennio. Hanno venduto milioni di dischi, hanno girato molteplici volte i palchi di tutto il mondo e dopo sette anni di assenza, il 31 ottobre 2019, hanno comunicato a tutti i fan la loro reunion.

Oggi il sogno diventa realtà: la formazione americana, capitanata dal frontman Gerard Way è arrivata in concerto a Bologna in compagnia di Barns Courtney, Creeper e Starcrawler.

Clicca qui per vedere le foto dei My Chemical Romance a Bologna (o sfoglia la gallery qui sotto).

MY CHEMICAL ROMANCE – la scaletta del concerto di Bologna

The Foundations of Decay

I’m Not Okay (I Promise)

Give ‘Em Hell, Kid

Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)

Summertime

You Know What They Do to Guys Like Us in Prison

Teenagers

Famous Last Words

The Ghost of You

Vampire Money

Thank You for the Venom

DESTROYA

House of Wolves

Boy Division

Mama

Welcome to the Black Parade



Encore:

Helena

The Kids From Yesterday