LS DUNES: il super gruppo di Frank Iero in concerto il 5 giugno a Milano

In un raro buco fra la ricezione di un premio e di una lode, siamo finalmente riusciti a rubar loro una serata. Hellfire Booking Agency è felice di annunciare gli LS Dunes!

LS DUNES + ROOKIE

05 GIUGNO 2024 – Milano – SANTERIA TOSCANA 31

Viale Toscana, 31, 20136 Milano

Un collettivo di musicisti il cui impatto sul mondo della musica si estende ben oltre lo straordinario, gli LS Dunes sono un tour-de-force del post-hardcore, una detonazione emotiva da lasciare chiunque a spalle al muro. Con al loro interno Frank Iero (My Chemical Romance), Anthony Green (Circa Survive, Saosin), Travis Stever (Coheed and Cambria), Tucker Rule e Tim Payne (entrambi Thursday), gli LS Dunes premono un intero machete contro la gola della stampa: sgominate le playlist più importanti di Spotify e Apple Music, sono innumerevoli gli highlight in magazine come Clash, Louder Sound e NME e le copertine su Kerrang! e Rock Sound, come dimostra perfino una nomina a Miglior Artista Emergente 2023 agli Heavy Music Awards. Dettagli da poco per una band il cui primo tour europeo, lo scorso anno, è stato completamente sold out.

Gli LS Dunes verranno a trovarci per la prima volta in assoluto questo giugno. Se non avete avuto modo di scoprirli fino ad ora, sintonizzatevi adesso.

ROOKIE

Nati nel 2015 dalle ceneri dei Dufresne, i Rookie sono uno slancio di esplorazione artistica e sonorità punk rock/emo fine Anni ’90 dritto dal cuore e dritto da Vicenza. Debutto nel 2016 tramite Dischi Bervisti/Dreaming Gorilla Records seguito da un singolo lanciato nel pieno della pandemia, i Rookie tornano a calcare i palchi con l’anticipatissimo «Resolve», primo singolo del nuovo EP «Shelter», prossimamente in uscita tramite Sorry Mom!/Universal!