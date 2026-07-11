MY CHEMICAL ROMANCE: è uscito “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys” la nuova edizione del quarto album

E’ uscito “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (Deluxe Edition)“, la nuova edizione ampliata del visionario quarto album in studio dei My Chemical Romance, pubblicata da Reprise / Warner Records.

L’uscita arriva a pochi giorni dall’attesissimo ritorno della band in Italia: il prossimo 15 luglio i My Chemical Romance saranno protagonisti della loro unica data italiana alla Visarno Arena di Firenze. La raccolta include versioni rimasterizzate dei brani originali dell’album, nove tracce bonus e una veste grafica completamente rinnovata. Molti dei contenuti aggiuntivi arrivano per la prima volta in formato fisico, tra cui le prime pubblicazioni in vinile e sulla maggior parte delle piattaforme streaming.

La Deluxe Edition è disponibile in streaming e download su tutte le piattaforme digitali, oltre che in diverse configurazioni 2LP — comprese edizioni picture disc, zoetrope e vinili colorati — e nei formati 2CD e cassetta. Una speciale versione in vinile sarà inoltre disponibile in occasione di alcune date selezionate del tour mondiale.

Prodotto dai My Chemical Romance insieme a Rob Cavallo, “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys” è stato pubblicato originariamente il 22 novembre 2010 e rappresenta uno dei capitoli più audaci e immaginifici della carriera della band. Ambientato in una California post-apocalittica, il disco si configura come una vera e propria rock opera contemporanea, capace di fondere estetica fumettistica, immaginario sci-fi ed energia punk in uno degli universi narrativi più iconici della musica degli anni Duemila.

L’album ha debuttato nella Top 10 statunitense e in numerosi mercati internazionali, raggiungendo la vetta delle classifiche Rock e Alternative di Billboard. Sia il disco che i singoli “SING” e “Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)” hanno ottenuto la certificazione di Platino negli Stati Uniti.

Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (Deluxe Edition)

Original Album

Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) Bulletproof Heart SING Planetary (GO!) The Only Hope for Me Is You Party Poison Save Yourself, I’ll Hold Them Back S/C/A/R/E/C/R/O/W Summertime DESTROYA The Kids from Yesterday Vampire Money

Bonus Tracks