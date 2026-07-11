MY CHEMICAL ROMANCE: è uscito “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys” la nuova edizione del quarto album

E’ uscito “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (Deluxe Edition)“, la nuova edizione ampliata del visionario quarto album in studio dei My Chemical Romance, pubblicata da Reprise / Warner Records.
L’uscita arriva a pochi giorni dall’attesissimo ritorno della band in Italia: il prossimo 15 luglio i My Chemical Romance saranno protagonisti della loro unica data italiana alla Visarno Arena di Firenze. La raccolta include versioni rimasterizzate dei brani originali dell’album, nove tracce bonus e una veste grafica completamente rinnovata. Molti dei contenuti aggiuntivi arrivano per la prima volta in formato fisico, tra cui le prime pubblicazioni in vinile e sulla maggior parte delle piattaforme streaming.
La Deluxe Edition è disponibile in streaming e download su tutte le piattaforme digitali, oltre che in diverse configurazioni 2LP — comprese edizioni picture disc, zoetrope e vinili colorati — e nei formati 2CD e cassetta. Una speciale versione in vinile sarà inoltre disponibile in occasione di alcune date selezionate del tour mondiale.
Prodotto dai My Chemical Romance insieme a Rob Cavallo, “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys” è stato pubblicato originariamente il 22 novembre 2010 e rappresenta uno dei capitoli più audaci e immaginifici della carriera della band. Ambientato in una California post-apocalittica, il disco si configura come una vera e propria rock opera contemporanea, capace di fondere estetica fumettistica, immaginario sci-fi ed energia punk in uno degli universi narrativi più iconici della musica degli anni Duemila.
L’album ha debuttato nella Top 10 statunitense e in numerosi mercati internazionali, raggiungendo la vetta delle classifiche Rock e Alternative di Billboard. Sia il disco che i singoli “SING” e “Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)” hanno ottenuto la certificazione di Platino negli Stati Uniti.
Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (Deluxe Edition)
Original Album
- Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)
- Bulletproof Heart
- SING
- Planetary (GO!)
- The Only Hope for Me Is You
- Party Poison
- Save Yourself, I’ll Hold Them Back
- S/C/A/R/E/C/R/O/W
- Summertime
- DESTROYA
- The Kids from Yesterday
- Vampire Money
Bonus Tracks
- Zero Percent
- We Don’t Need Another Song About California
- F.T.W.W.W
- Mastaa of Ravenkroft
- Black Dragon Fighting Society
- Common People (Recorded for BBC Radio 1)
- SING (iTunes Festival ’11)
- The Kids From Yesterday (iTunes Festival ’11)
- Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) (Recorded for BBC Radio 1)