OZZY OSBOURNE festeggia 20 anni di “Down to Earth”

Dopo le celebrazioni del 30° anniversario di NO MORE TEARS e la pubblicazione di una speciale versione digitale extended, Ozzy Osbourne festeggia un’altra importante ricorrenza questo mese! Oggi 15 ottobre, a 20 anni dall’uscita di DOWN TO EARTH, vengono rilasciati su tutte le piattaforme digitali ben tre brani inediti: “No Place for Angels”, “Dreamer” (Acoustic Version) e “Gets Me Through” (Single Version).

Il platino DOWN TO EARTH è l’ottavo album di OZZY e ha raggiunto il quarto posto nella classifica Billboard Top 200 negli Stati Uniti e il diciannovesimo nella UK Albums Chart.

E’ stato registrato a Los Angeles e prodotto da Tim Palmer, che ha co-scritto alcune delle canzoni dell’album con OZZY. Tra i musicisti che hanno suonato nell’album ci sono il collaboratore di lunga data e chitarrista Zakk Wylde insieme al bassista Robert Trujillo (Metallica) e al batterista Mike Bordin (Faith No More).

Rolling Stone ha commentato: “Ozzy Osbourne è l’uomo più sentimentale del metal – ed è abbastanza duro da lasciarlo trapelare in brani come “Gets Me Through” e “Dreamer”, le due migliori canzoni di Down to Earth. La prima è un sentito ringraziamento, una sincera confessione in cui afferma che lui non è nulla di ciò che sembra e che sarebbe ancora meno senza i suoi fan. “Dreamer” invece è Ozzy che si immagina come John Lennon: implora calma e buon senso al pianoforte, accompagnato dagli archi e da un coro in stile Electric Light Orchestra… Scrive e canta di guardare nell’abisso, così da sapere da che parte correre per salvarsi. Non ha mai raggiunto vette più alte!”.