Musica

OZZY OSBOURNE: il documentario “Ozzy: No escape from Now” dal 7 ottobre su Paramount+

OZZY: NO ESCAPE FROM NOW, il racconto definitivo sugli ultimi sei anni di vita della leggenda del rock Ozzy Osbourne, debutterà in esclusiva martedì 7 ottobre su Paramount+. Diretto dalla regista premio BAFTA Tania Alexander, il documentario è stato realizzato in collaborazione con la famiglia Osbourne. Oltre a Ozzy e Sharon, anche i figli Aimee, Kelly e Jack ripercorrono la caduta subita dal padre nel 2019 e le conseguenze che portarono all’annullamento del suo tour d’addio.

Il film segue il difficile percorso tra interventi chirurgici, problemi di salute crescenti e gli effetti della diagnosi di Parkinson, restituendo un ritratto autentico e coraggioso che mostra come il dolore cronico abbia inciso sulla sua salute mentale e sulla musica composta in quegli anni.

La narrazione include anche la rinascita artistica innescata dalla collaborazione con Post Malone nel brano Take What You Want, pubblicato nell’ottobre 2019, che segnò l’inizio di una nuova fase musicale. Viene raccontata inoltre la genesi di due album fondamentali: Ordinary Man (2020) e Patient Number 9 (2022), quest’ultimo vincitore di due Grammy, con alcuni dei brani più intimi e riflessivi della sua carriera.

Il documentario mostra Ozzy a casa e in studio, segue la sua decisione di tornare sul palco in occasione della cerimonia di chiusura dei Commonwealth Games nel 2022, e documenta la performance esclusiva in occasione della sua introduzione nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2024 e il concerto-evento Back To The Beginning a Birmingham nel luglio 2025. Concepito come ritratto in vita, dopo la scomparsa di Ozzy il 22 luglio 2025 il film è un tributo alla sua determinazione, al suo talento e al suo coraggio, che lo hanno reso un eroe per milioni di fan in tutto il mondo.

Accanto alla famiglia Osbourne, partecipano al documentario amici e colleghi come Tony Iommi (Black Sabbath), Duff McKagan e Slash (Guns N’ Roses), Robert Trujillo e James Hetfield (Metallica), Billy Idol, Maynard James Keenan (Tool), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Zakk Wylde, Andrew Watt, Billy Morrison, Tom Morello (Rage Against The Machine), Mike Inez (Alice In Chains) e Billy Corgan (Smashing Pumpkins), che offrono prospettive personali e inedite sull’uomo e sull’artista.

Il film è prodotto da Echo Velvet (It’s Showtime, Kids Like Us), in collaborazione con la famiglia Osbourne e MTV Entertainment Studios, con la produzione esecutiva di Bruce Gillmer e Amanda Culkowski (MTV Entertainment Studios), Phil Alexander (Echo Velvet; già direttore editoriale di MOJOQ e Kerrang!), e Sharon Osbourne (Sharon Osbourne Management).

