NICCOLÒ FABI: è uscito il nuovo progetto artistico “Meno per meno”

Esce oggi, venerdì 2 dicembre, in doppio vinile, CD e digitale “Meno per meno”, il nuovo progetto artistico di Niccolò Fabi, in occasione dei suoi 25 anni di carriera. Pur non essendo un disco live, l’origine di questo progetto ha il suo motivo ispiratore nel concerto del 2 ottobre all’Arena di Verona.

Frutto del lungo e accurato lavoro di orchestrazione, e in alcuni casi di riscrittura realizzato insieme al Maestro Enrico Melozzi e la sua Orchestra Notturna Clandestina, “Meno per meno” offre, infatti, al pubblico che non ha potuto vivere il concerto all’Arena di Verona, una testimonianza della nuova tappa artistica di Niccolò.

10 CANZONI IN TOTALE: 6 già edite e vestite per l’occasione dagli arrangiamenti orchestrali e 4 inedite nate grazie all’unione tra il mondo sonoro di Niccolò Fabi e quello dell’Orchestra Notturna Clandestina, diretta da Enrico Melozzi.

«Il fatto di unire il mio mondo sonoro con l’orchestra notturna clandestina ha dato poi la possibilità a quattro canzoni inedite, che forse avrebbero aspettato anni per vedere la luce, di vestirsi con lo stesso abito di quelle già edite e di trovare così il coraggio di uscire. Esiste forse un filo tra tutte queste canzoni che però non è legato solo alla loro sonorità».

“Meno per Meno”, non vede solo l’intervento dell’orchestra ma anche la presenza di un sound elettronico particolareggiato, a cui negli ultimi anni il cantautore romano si è avvicinato sempre di più, frutto del lavoro di Niccolò Fabi insieme al giovane producer Yakamoto Kotsuga.

«In questi 25 anni il mio modo di scrivere ha forse avuto un solo merito. Di aver tenuto per mano l’ascoltatore raccontando le stagioni della vita con coraggio, anche nei traumi e nelle consapevolezze non sempre facili da accettare– dichiara Niccolò Fabi – Perché per fortuna una certa percentuale di esseri umani nei propri momenti di difficoltà prova conforto nel rispecchiarsi in una musica che ha quello stesso stato d’animo. In modo da attraversarlo fino in fondo riuscendo così a liberarsene e magari a tornare a sorridere, per quell’effetto catartico che l’arte può ottenere quando due energie apparentemente negative moltiplicandosi tra di loro ne generano una positiva. Meno per meno dà più per l’appunto».

Il viaggio live di Niccolò Fabi prosegue invece nel 2023, quando nei mesi di aprile e maggio tornerà in tour nei principali teatri italiani per la prima volta insieme all’Orchestra Notturna Clandestina del Maestro Enrico Melozzi.

Queste le date del “Meno per meno Tour” (organizzato da Magellano Concerti e prodotto da Ovest)

17 aprile a BOLOGNA (Europauditorium)

18 aprile a MILANO (Teatro degli Arcimboldi)

20 aprile a BRESCIA (Gran Teatro Morato)

21 aprile a CESENA (Nuovo Teatro Carisport)

26 aprile a TRENTO (Auditorium Santa Chiara)

27 aprile a PADOVA (Gran Teatro Geox)

28 aprile a TORINO (Teatro Colosseo)

5 maggio ad ANCONA (Teatro delle Muse)

6 maggio a PESCARA (Teatro Massimo)

8 maggio a BARI (Teatro Petruzzelli)

9 maggio a LECCE (Teatro Politeama Greco)

11 maggio a CATANIA (Teatro Metropolitan)

12 maggio a PALERMO (Teatro Golden)

15 maggio a FIRENZE (Teatro Verdi)

16 maggio a ASSISI – PG (Teatro Lyrick)

19 maggio a NAPOLI (Teatro Augusteo)

21 maggio a ROMA (Auditorium Parco della Musica)

23 maggio a PARMA (Teatro Regio)

24 maggio a GENOVA (Teatro Politeama Genovese)

