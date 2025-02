MUMFORD & SONS: ascolta “MALIBU”, la traccia di apertura del nuovo album “Rushmere”

I Mumford & Sons condividono il secondo brano estratto dal loro quinto album in uscita, RUSHMERE.

RUSHMERE uscirà il 28 marzo ed è disponibile in fisico nelle versioni CD e LP Standard, LP esclusivo per Amazon, LP in esclusiva per EGEA, LP e CD Zine in esclusiva per lo shop di Universal Music Italia.

Malibu gioca splendidamente con quelle armonie ravvicinate che hanno contribuito a formare il suono caratteristico dei Mumford & Sons. Con una lenta costruzione a più livelli e l’ondeggiare degli strumenti nel suo crescendo finale, Malibu è un altro esempio puntuale di ciò che i Mumford & Sons creano con tanta disinvoltura mentre rivelano la forma e l’anima di RUSHMERE.

Marcus Mumford su Malibu: “Malibu è stata la prima canzone che abbiamo scritto quando siamo tornati insieme a Los Angeles nel gennaio 2023. La canzone ci ha rispecchiato da subito, e il processo di registrazione con Dave [Cobb] l’ha catturata su disco in un modo che ci ha fatto sentire che questa sarebbe dovuta diventare l’apertura di RUSHMERE. La adoriamo”.

Il brano segue il recente annuncio, e il conseguente tutto esaurito, di un tour globale intimo nei club che prende il via da Amsterdam il 5 marzo e si conclude al Paramount di Brooklyn il 26 marzo. Il tour di 9 date porterà la band anche a Londra, all’O2 Kentish Town Forum, il 9 marzo. Tutte le date sono andate esaurite in meno di un’ora dalla messa in vendita. Ulteriori date previste per la fine dell’anno saranno comunicate a breve.

Nel fine settimana, i Mumford & Sons sono stati tra gli ospiti speciali del SNL50: The Homecoming Concert al Radio City di New York, esibendosi in un’interpretazione strepitosa di I Will Wait e in una cover di The Boxer (con Jerry Douglas) di Simon & Garfunkel. La band si è anche esibita alla Houston Hall in un set last-minute e a sorpresa che ha lasciato gli avventori a bocca aperta.

Rushmere è il luogo dove tutto è iniziato per i Mumford & Sons. Il laghetto, situato a Wimbledon Common, nel sud-ovest di Londra, è il luogo in cui Marcus Mumford, Ben Lovett e Ted Dwane si sono iniziati a frequentare e dove hanno deciso di mettere insieme una band. Rushmere era per loro familiare come gli strumenti che suonavano, ed è al centro della loro storia. Il brano è già diventato uno dei più ascoltati dalle radio britanniche dopo il suo lancio, sancendo anche in Italia il record di AirPlay nella carriera della band.

L’album è stato prodotto dal 9 volte premio Grammy Dave Cobb e registrato tra l’RCA Studio A di Nashville, Savannah e lo studio di Marcus a Devon, UK.